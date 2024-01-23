Винищувач F-35 отримає нові ракети до кінця десятиліття: що відомо про Meteor та Spear 3

Британські літаки F-35 планується оновити до версії Block 4, яке надасть передові технології для польотів. Нові ракети з програмним забезпеченням ще більше розширять можливості винищувача.

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Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що вони планують інтегрувати ракети Meteor та Spear 3 на винищувачі F-35. Роботи мають виконати до 2030 року. Про це повідомляє The War Zone.

Винищувач американського виробництва має надати Королівським Повітряним силам нові можливості завдяки інтеграції ракет Meteor та Spear 3 й оновлення Block 4. Передові технології ще більше розкриють можливості крилатої ракети "повітря-повітря" Meteor та Spear 3.

Особливості Spear 3 Фото: Ministry of Defence

"На озброєнні британських "Блискавичних сил" (Lightning Force) нині перебувають вдосконалені ракети середньої дальності "повітря-повітря" (AMRAAM), вдосконалені ракети малої дальності "повітря-повітря" (ASRAAM) і високоточні бомби Paveway IV. До кінця десятиріччя і Meteor і Spear 3 також будуть інтегровані в британські F-35", — повідомили у Міноборони у відповідь на письмовий запит законодавця Джеймса Картліджа.

Зазначається, що інтеграція двох нових боєприпасів вже триває певний час. Lockheed Martin отримав фінансування на роботи ще у 2019 році. Додаткове фінансування було залучено у 2021 році для виробників ракет MBDA та BAE Systems. Загалом роботи оцінювались у 400 млн доларів для F-35A та F-35B.

Майбутня зброя F-35: 1. Ракети ASRAAM, 2. ракети Meteor, 3. ракети Spear 3 Фото: MBDA

Особливістю ракети Meteor є те, що боєприпас під час польоту може гальмувати, щоб на фінальній стадії польоту не втратити потрібну енергію. Дальність боєприпасу тримають у секреті, але вона залежить від носія ракети, його радару, висоті та швидкості польоту.

Spear 3 — це подальший розвиток ракети Brimstone з турбореактивним двигуном й висувними крилами. Боєприпас має трирежимну головку самонаведення: радіолокаційний, інфрачервоний та лазерне наведення. Також є система GPS й INS, щоб ракета самостійно досягала цілі по координатах.

Разом з масштабним оновленням програмного забезпечення винищувачів F-35 Block 4 нові ракети зможуть на повну розкрити свій потенціал. Сполучене Королівство планує оновити свої літаки. Окрім радара змін зазнає система наведення, система розподіленої апертури, процес, блок памʼяті, панорамні приціли та авіоніка.

Нагадаємо, 16 січня ЗМІ писали, що винищувач F-35 отримає нову ракету AGM-88G.

15 січня повідомлялось, що НАТО проведе навчання, які змоделюють вторгнення РФ у Альянс.