ЗСУ отримали нові багі "Хижак" для виконання завдань: в чому їхня перевага (фото)

Легкість і висока прохідність багі "Хижак" дозволяли використовувати його не тільки як транспорт для ДРГ і мобільну вогневу точку, а й для доправлення вантажів та евакуації поранених, говорить військовий експерт.

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ЗСУ передали нову партію невеликих автомобілів високої прохідності — багі "Хижак". Вони відмінно себе показали у зоні бойових дій за показниками маневреності, прохідності та евакуації поранених. Про це розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, ці автомобілі, які стали проєктом ентузіастів з Вінниці. Вони дуже швидко стали затребуваними в підрозділах, які спеціалізуються на специфічних бойових завданнях.

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"Сьогодні для підрозділів ЗСУ підготовлено до передачі чергову партію багі "Хижак". Це стало наслідком того, що легкість і висока прохідність багі "Хижачок" дозволяли використовувати його не тільки як транспорт для ДРГ, а також мобільну вогневу точку, а й транспортний засіб для доставки вантажів та евакуації поранених", — зазначив Коваленко.

Характеристики багі "Хижак":

Маса – 700 кг;

Потужність двигуна – 65 л/с;

Швидкість – 110 км/год.

Багі "Хижак"

Втім, головною перевагою автомобіля експерт вважає її прохідність та модифікації. Це дозволяє встановити, наприклад, універсальну турель, на яку можна встановити 12,7 мм кулемет М-2 Browning, або ДШК, автоматичний гранатомет АГС-17/КБА-119 або MK- 19.

Також є модифікація зі збільшеним вантажним відсіком. Це дозволяє стаціонарно розмістити 82-мм міномет або 60-мм. При цьому модифікація не скасовує можливість збереження універсальної турелі.

Крім цього, відмічає експерт, багі постійно вдосконалюється. Його творці поліпшили ергономіку багі, встановили на ньому газомасляні амортизатори від Outlander, посилили передню ось, поліпшили якість деталей, їхню надійність тощо.

Багі "Хижак"

"Зараз розглядається варіант виробництва повно-привідного варіанта і в цеху одного з виробництв я зміг оглянути прототип, створюваний на базі донора – ВАЗ-2121/2131. Так само розглядається можливість створення модифікації для технічної допомоги, щоби ремонтні підрозділи могли виїжджати на місце проведення ремонту не на громіздкому і помітному транспорті, а юрких, легких, але здатних вмістити все необхідне для ремонту обладнання, багі", — зазначив Олександр Коваленко.

Він наголосив, що "Хижак" відмінно себе показав у зоні бойових дій за показниками маневреності, прохідності, надання вогневої підтримки, доставки вантажів та евакуації поранених, і зараз запити від підрозділів, особливо вогневої підтримки, отримання машин перевищують можливості виробництва.

Багі "Хижак"

"Сподіваюся, що на цей проєкт звернуть увагу трохи вище, оскільки внутрішнє виробництво таких машин, це все ж таки краще, ніж закупки китайської продукції, з досить посередніми можливостями в наших жорстких реаліях. На сьогоднішній день виробництво багі "Хижак" виведено на рівень 1 машина на добу, а за рік від початку виробництва цих машин уже було передано підрозділам Сил оборон близько сотні багі "Хижак". Але й цієї кількості недостатньо, щоб закрити всі запити та потреби, що надходять", — резюмував Коваленко.

Нагадаємо, що у Запоріжжі налагодили випуск позашляховиків для евакуації поранених із поля бою. Український багі може перевезти двох поранених на ношах. У авто проста конструкція, і його нескладно відремонтувати.