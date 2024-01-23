ВСУ получили новые баги "Хищник" для выполнения задач: в чем их преимущество (фото)

Легкость и высокая проходимость багги "Хищник" позволяли использовать его не только как транспорт для ДРГ и мобильную огневую точку, но и для доставки грузов и эвакуации раненых, говорит военный эксперт.

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ВСУ передали новую партию небольших автомобилей высокой проходимости — багги "Хищник". Они отлично себя показали в зоне боевых действий по показателям маневренности, проходимости и эвакуации раненых. Об этом рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, эти автомобили, которые стали проектом энтузиастов из Винницы. Они очень быстро стали востребованными в подразделениях, которые специализируются на специфических боевых задачах.

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"Сегодня для подразделений ВСУ подготовлена к передаче очередная партия багги "Хищник". Это стало следствием того, что легкость и высокая проходимость багги "Хищник" позволяли использовать его не только как транспорт для ДРГ, а также мобильную огневую точку, но и транспортное средство для доставки грузов и эвакуации раненых", — отметил Коваленко.

Характеристики багги "Хищник":

Масса — 700 кг;

Мощность двигателя — 65 л/с;

Скорость — 110 км/ч.

Багги "Хищник"

Впрочем, главным преимуществом автомобиля эксперт считает его проходимость и модификации. Это позволяет установить, например, универсальную турель, на которую можно установить 12,7 мм пулемет М-2 Browning, или ДШК, автоматический гранатомет АГС-17/КБА-119 или MK-19.

Также есть модификация с увеличенным грузовым отсеком. Это позволяет стационарно разместить 82-мм миномет или 60-мм. При этом модификация не отменяет возможность сохранения универсальной турели.

Кроме этого, отмечает эксперт, багги постоянно совершенствуется. Его создатели улучшили эргономику багги, установили на нем газомасляные амортизаторы от Outlander, усилили переднюю ось, улучшили качество деталей, их надежность и т.д.

Багги "Хищник"

"Сейчас рассматривается вариант производства полно-приводного варианта и в цеху одного из производств я смог осмотреть прототип, создаваемый на базе донора — ВАЗ-2121/2131. Так же рассматривается возможность создания модификации для технической помощи, чтобы ремонтные подразделения могли выезжать на место проведения ремонта не на громоздком и заметном транспорте, а юрких, легких, но способных вместить все необходимое для ремонта оборудование, багги", — отметил Александр Коваленко.

Он подчеркнул, что "Хищник" отлично себя показал в зоне боевых действий по показателям маневренности, проходимости, оказания огневой поддержки, доставки грузов и эвакуации раненых, и сейчас запросы от подразделений, особенно огневой поддержки, получения машин превышают возможности производства.

Багги "Хищник"

"Надеюсь, что на этот проект обратят внимание чуть выше, поскольку внутреннее производство таких машин, это все же лучше, чем закупки китайской продукции, с довольно посредственными возможностями в наших жестких реалиях. На сегодняшний день производство багги "Хищник" выведено на уровень 1 машина в сутки, а за год с начала производства этих машин уже было передано подразделениям Сил обороны около сотни багги "Хищник". Но и этого количества недостаточно, чтобы закрыть все поступающие запросы и потребности", — резюмировал Коваленко.

Напомним, что в Запорожье наладили выпуск внедорожников для эвакуации раненых с поля боя. Украинский багги может перевезти двух раненых на носилках. У авто простая конструкция, и его несложно отремонтировать.