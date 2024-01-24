Пройшли пішки понад 600 км: нові деталі операції ГУР зі знищення ТУ-22М3 (фото)

В українському розвідувальному відомстві повідомили, що під час вилазки в глибокий тил противника загинув полковник Олег Бабій. Командира посмертно нагороджено званням Героя України.

Related video

У серпні 2023 року українські розвідники знищили бомбардувальник ТУ-22М3 на території Російської Федерації, однак, повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідгрупа потрапила в засідку і зазнала втрат. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 23 січня.

Повідомляється, що розвідгрупа подолала пішки понад 600 кілометрів територією противника. Пробравшись у глибокий тил, розвідники знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 і ще два пошкодили.

Як зазначають у ГУР, операція з виведення з ладу згаданих літаків істотно порушила плани військово-політичного керівництва країни-агресора щодо обстрілу України, адже в підсумку була дестабілізована робота аеродромів і пунктів базування дальньої авіації.

За інформацією розвідувального відомства, під час операції загинув полковник Олег Бабій.

"Отримали надважливе завдання — зупинити численні авіаудари по мирних містах України. Завдання виконали. Однак для Олега Бабія — командира, який прикривав відхід своїх, воно виявилося останнім", — ідеться в повідомленні.

Під час операції ГУР загинув український розвідник Олег Бабій

У ГУР підкреслили, що на рахунку Олега Бабія — дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, дванадцять спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на ТОТ і в тилу противника, а також виявлення до 70 важливих стратегічних об'єктів РФ.

Олег Бабій був посмертно нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордена "Золота зірка". У нього залишилася дружина і двоє маленьких дітей.

Атаки на російські аеродроми в серпні 2023 року: що відомо

Нагадаємо, 19 серпня військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області Росії зазнав атаки БПЛА. У пресслужбі Міноборони РФ повідомили про один пошкоджений літак. Водночас місцеві медіа заявили, що на аеродромі пошкоджено щонайменше два бомбардувальники Ту-22М3.

За даними росЗМІ від 21 серпня, під час атаки дронів по аеродрому в Новгородській області Україні вперше вдалося повністю знищити російський стратегічний бомбардувальник. Журналісти вказали на те, що на фото, оприлюднених у Мережі, видно повністю згорілий Ту-22М3.

Пожежа на аеродромі "Сольці" Фото: Telegram

Крім того, 21 серпня російські пабліки заявили про атаку БПЛА на військовий аеродром "Шайковка" в Калузькій області РФ. Повідомляли, що на авіабазі перебувають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.