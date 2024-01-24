"Жирний хрест": Невідомі розбили інженерні підрозділи ЗС РФ біля Маріуполя (фото)
Удар по ворогу остаточно розбив надію РФ на побудову залізничного моста на Донбасі, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
По району базування інженерних підрозділів Збройних сил Російської Федерації в селищі Гранітне Донецької області було завдано удару. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram 24 січня.
"Ранок хороших новин. Селище Гранітне. Черговий удар в район базування інженерних підрозділів окупантів, який остаточно розбив надію на залізничний міст. Точніш, його залишки разом з щонайменше 5 одиницями інженерної техніки", — сказав Петро Андрющенко.Важливо
З його слів, це не лише крапка, а "жирний хрест" на потенціалі залізниці з Росії до тимчасово окупованих територій мінімум на 2024 рік. Також радник міського голови Маріуполя подякував усім причетним до удару по противнику, в першу чергу тим, хто в окупації.
"Тепер можна попросити "кару небесну" на інший міст? І поховати вже автомобільну логістику на Волноваху серйозно та надовго?" — додав Петро Андрющенко.
Нагадаємо, 23 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про отруєння російських військових. Підпілля передало окупантам "їстівні подарунки", в результаті чого загинуло троє окупантів, а ще одного арештували за те, що той забрав "гуманітарку".
19 січня Петро Андрющенко повідомив, що в Донецькій області зросла військова активність ворога. Зокрема, було зафіксовано рух бойової гусеничної техніки та вантажівок із БК по полях за лінією Гнутове — Водяне — Кальчик — Гранітне.