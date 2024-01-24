Білорусь взяла участь у виставці озброєння в ОАЕ: що показали

Білорусь зазвичай не бере участі у виставках озброєнь, особливо після початку російсько-української війни. Попри це білоруси показали гранатомет "Сапфір".

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В Обʼєднаних Арабських Еміратах відбувається виставка безпілотних систем UMEX. В ній взяла участь Білорусь. Про це повідомляє Defense News.

Білоруській режим не має звички відвідувати західні виставки, особливо після початку повномасштабної війни РФ проти України, де Мінськ виступає союзником Москви. Попри те, що Білорусь не представлена в офіційній програмі заходу, кілька білоруських компаній взяли участь у виставці. Серед них була мінська державна компанія "Белспецзовніштехніка", яка представила гранатомет "Сапфір".

Представник компанії повідомив журналістам, що "Сапфір" проходить випробування з листопада 2023 року. Планується початок серійного виробництва у кінці 2024 року, після чого гранатомет будуть постачати в білоруську армію. Постачання у російську армію не заплановано.

Білоруський гранатомет має протипіхотну, протитанкову та багатоударну конфігурацію. Розробники позиціюють гранатомет такий, що "змінить правила гри на сучасному полі бою". Боєприпаси переносить невелика безпілотна платформа з дистанційним керуванням. Вона нібито запрограмована на самостійне повернення до оператора у випадку втрати звʼязку.

Нагадаємо, 20 листопада у Білорусі вперше показали гранатомет "Сапфір", який готується до серійного виробництва.

10 листопада стало відомо, що ЗСУ отримали найсучасніші французькі ПТРК Akeron MP 5 покоління.