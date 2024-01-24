Беларусь приняла участие в выставке вооружения в ОАЭ: что показали

Беларусь обычно не участвует в выставках вооружений, особенно после начала российско-украинской войны. Несмотря на это белорусы показали гранатомет "Сапфир".

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В Объединенных Арабских Эмиратах проходит выставка беспилотных систем UMEX. В ней приняла участие Беларусь. Об этом сообщает Defense News.

Белорусский режим не имеет привычки посещать западные выставки, особенно после начала полномасштабной войны РФ против Украины, где Минск выступает союзником Москвы. Несмотря на то, что Беларусь не представлена в официальной программе мероприятия, несколько белорусских компаний приняли участие в выставке. Среди них была минская государственная компания "Белспецвнештехника", которая представила гранатомет "Сапфир".

Представитель компании сообщил журналистам, что "Сапфир" проходит испытания с ноября 2023 года. Планируется начало серийного производства в конце 2024 года, после чего гранатомет будут поставлять в белорусскую армию. Поставки в российскую армию не запланированы.

Белорусский гранатомет имеет противопехотную, противотанковую и многоударную конфигурацию. Разработчики позиционируют гранатомет таким, что "изменит правила игры на современном поле боя". Боеприпасы переносит небольшая беспилотная платформа с дистанционным управлением. Она якобы запрограммирована на самостоятельное возвращение к оператору в случае потери связи.

Напомним, 20 ноября в Беларуси впервые показали гранатомет "Сапфир", который готовится к серийному производству.

10 ноября стало известно, что ВСУ получили самые современные французские ПТРК Akeron MP 5 поколения.