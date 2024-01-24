"Вони трансформувалися": окупанти переформатували підхід під Куп'янськом, — ЗСУ (відео)

За словами командира підрозділу ЗСУ Дениса Ярославського, противник усвідомив, яку роль у війні відіграє роботизована техніка, тому активно застосовує її на полі бою.

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Російські окупанти продовжують спроби захоплення Куп'янська в Харківській області і на цьому напрямку вони змогли провести "роботу над помилками". Про це заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський в ефірі "Апостроф TV".

За його словами, противник почав проводити штурмові дії в новому форматі і сподівається, що це йому допоможе взяти під свій контроль нові українські території.

Куп'янський напрямок залишається одним із найскладніших і супротивник все ж таки має там певні успіхи, хоч вони й невеликі. Сили оборони тим часом намагаються їх зупинити і навіть проводять власні контрштурмові дії.

"Зараз росіяни переформатували свій тактичний підхід. Вони почали комбінувати свої атаки за рахунок роботизованої техніки. Вони дуже ретельно опанували засоби РЕБ, БПЛА, вони використовують БПЛА як дальнього ураження, вони використовують "Ланцети", вони використовують FPV-дрони навіть із системою Capture, які хапають цілі, і навіть не потрібно пілота з гарним скілом", — заявив Денис Ярославський.

Артилерія, продовжує командир підрозділу ЗСУ, працює біля Куп'янська "не зупиняючись" і ЗС РФ не планують закінчувати.

До окупантів прийшло усвідомлення, що роботизована війна — війна сучасності. У зв'язку з цим вони і використовують ці технології ведення бойових дій.

"Вони трансформувалися. Так, вони використовують, як і раніше, людей, але те, що ми бачили, як вони "спалювали" тисячами "вагнерівців", — такого вже немає", — підсумував Денис Ярославський.

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, що Сили оборони відійшли від села Крохмальне на Куп'янському напрямку, при цьому істотних змін на фронті після цього чекати не потрібно. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що ворог уже на 70-75% показав свої можливості на Куп'янському напрямку, тому навряд чи варто очікувати від нього чогось більшого.