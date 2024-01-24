"Они трансформировались": оккупанты переформатировали подход под Купянском, — ВСУ (видео)

По словам командира подразделения ВСУ Дениса Ярославского, противник осознал, какую роль в войне играет роботизированная техника, поэтому активно применяет ее на поле боя.

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Российские оккупанты продолжают попытки захвата Купянска в Харьковской области и на этом направлении они смогли провести "работу над ошибками". Об этом заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире "Апостроф TV".

По его словам, противник начал проводить штурмовые действия в новом формате и надеется, что это ему поможет взять под свой контроль новые украинские территории.

Купянское направление остается одним из самых сложных и противник все же имеют там определенные успехи, хоть они и небольшие. Силы обороны тем временем пытаются их остановить и даже проводят собственные контрштурмовые действия.

"Сейчас россияне переформатировали свой тактический подход. Они начали комбинировать свои атаки за счет роботизированной техники. Они очень тщательно овладели средствами РЭБ, БПЛА, они используют БПЛА как дальнего поражения, они используют "Ланцеты", они используют FPV-дроны даже с системой Capture, которые хватают цели, и даже не нужно пилота с хорошим скиллом", — заявил Денис Ярославский.

Артиллерия, продолжает командир подразделения ВСУ, работает возле Купянска "не останавливаясь" и ВС РФ не планируют заканчивать.

К оккупантам пришло осознание, что роботизированная война — война современности. В связи с этим они и используют эти технологии ведения боевых действий.

"Они трансформировались. Да, они используют по-прежнему людей, но то, что мы видели, как они "сжигали" тысячами "вагнеровцев", – такого уже нет", — подытожил Денис Ярославский.

Напомним, 22 января сообщалось, что Силы обороны отошли от села Крохмальное на Купянском направлении, при этом существенных изменений на фронте после этого ждать не нужно. Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что враг уже на 70-75% показал свои возможности на Купянском направлении, поэтому вряд ли стоит ожидать от него чего-то большего.