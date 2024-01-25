Тотальна утилізація: зʼявились фото австралійських гелікоптерів MRH90, які хотіла Україна

Проблемні гелікоптери MRH90 вирішено повністю знищити. Україна запізно подала запит, до того ж одна з причин утилізації є аварії, в яких гинули військові.

Related video

Австралійський флот гелікоптерів NH90 (MRH90 за класифікацією Австралії) підписано до утилізації. Україна подала запит на постачання бортів, але вже було запізно. Виданню The War Zone джерела передали світлини того, як виглядають утилізовані машини.

Купівля гелікоптерів NH90 стала майже одразу проблемною для Королівських Повітряних сил Австралії. Це при тому, що NH90 вважаються одними з найсучасніших та найдорожчих західних військових гелікоптерів за межами США чи Європи. Джерела журналістів показали, як виглядає утилізація вертольотів, які хотіла отримати Україна.

Наразі були отримані світлини 6 розібраних планерів, які не підлягають відновленню. Їх розібрали повністю, залишився лише корпус, який відправлять на базу австралійської армії в штаті Квінсленд. Планер також буде утилізовано, повідомили в Міноборони Австралії. Для цього вони співпрацюють з Airbus Australia Pacific та NATO Hlicopter Industries.

Планер MRH90 Фото: the war zone

Зазвичай Австралія не проводить повної утилізації військової техніки. Тому утилізація гелікоптерів, які обійшлися у 3 млрд доларів США не можна назвати стандартною процедурою. Зазвичай їх розміщують у сховищах, які обслуговуються підрядниками. Техніку продають на ринку, але NH90 зазнав іншої долі. Тим паче жодна з країн, як стверджують в Міноборони, не захотів придбати гелікоптери. Таємна утилізація почалася у жовтні, а Україна подала запит вже запізно, у грудні.

Важливо

У квітні: у Міноборони ФРН назвали терміни передачі Україні обіцяних вертольотів Sea King

"Через кілька місяців після початку цього процесу (канібалізації та утилізації NH90) Україна подала офіційний запит на MRH-90. Щоб повернути ці літаки в льотний стан, знадобляться значні гроші та час платників податків. І я також маю зауважити, що зараз ще тривають численні розслідування аварій, щоб визначити причину тієї трагічної аварії в Квінсленді. Тому для нас було б безвідповідально відійти від стратегії утилізації, на яку ми зациклилися", – заявив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой.

За даними джерел видання, один MHR90 все ж було продано. Решта 43 будуть повністю знищені екологічно чистим шляхом. Австралія не єдина країна, яка хоче відмовитись від проблемного гелікоптера NH-90. Норвезькі, бельгійські та шведські військові також повністю або частково замінили свій тактичний транспортний вертоліт NH-90.

Нагадаємо, 12 січня українська діаспора закликала Австралію не знищувати гелікоптери MRH90, а передати їх Україні.

Раніше ЗМІ писали, що Україна запросила в Австралії гелікоптери NH90.