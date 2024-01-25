Британія має готувати цивільне населення до повномасштабної війни проти РФ, – Генштаб

За словами начальника Генштабу генерала сера Патріа Сандерса, наявної чисельності армії буде недостатньо у випадку великої війни. Війна в Україні показує, що початок війни ведуть регулярні сили, а завершують її мобілізовані громадяни. Тому треба забезпечити достатні ресурси та базу для цивільного населення.

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Начальник генерального штабу Великої Британії генерал сер Патрік Сандерс заявив, що армію треба готувати до повномасштабної війни з такою країною як Росія. Про це повідомляє The Times.

Британські військові обговорюють, як створити армію чисельністю до 500 тисяч людей, включно з цивільними особами, щоб захистити Велику Британію у випадку повномасштабної війни з такою країною як РФ. За словами Сандерса, цивільні особи повинні бути навчені та оснащені, щоб скласти "громадянську армію" на випадок втягнення країни у війну.

Впродовж наступних 3 років Британія має збільшити армію до 120 тисяч осіб, включно з регулярними силами, стратегічним резервом та резервістами. Проте такої кількості людей буде недостатньо, щоб виграти війну, тому громадськість має бути готовою до війни за потреби. Треба зараз закладати основи для національної мобілізації.

Генерал сер Патріе Сандер

Війна в Україні переконала британський силовий блок, що потрібно створювати другу хвилю сил, які б могли боротися з ворогом, якщо підготовлені бійці програють на поле бою. На думку військових, вони відіграють ключову роль для перемоги у війні.

Високопоставлене джерело заявило, що підготовка українських військових на британській землі може стати "генеральною репетицією" підготовки звичайних чоловіків і жінок для британських збройних сил. Наразі неясно, наскільки великі сили потрібні будуть Британії, але міністр збройних сил Джеймс Хіппі озвучив цифр у 500 000 осіб, серед яких будуть цивільні.

Порівняння армії Великої Британії та РФ

Жодна з наявних політик не деталізує мобілізацію великих сил у Великій Британії, тому на думку експертів Міноборони, це треба обговорити. Також країна повернеться до призову за умов війни.

"Нам потрібна армія, розроблена таким чином, щоб швидко розширюватися, щоб забезпечити роботу першого ешелону, забезпечити ресурсами другий ешелон, а також навчити та спорядити громадянську армію, яка повинна слідувати", — заявив Сандерс.

Начальник Генштабу наголошує, що Велика Британія не може собі дозволити таку ж помилку, яка була при початку Першої світової війни. Тоді британці не були захищенні. Завдання нації — підготуватись.

Війна в Україні демонструє, що регулярні армії починають війни, а армії громадян перемагають в них.

Нагадаємо, 16 січня міністр оборони Великої Британії виступив з історичною промовою, в якій заявив про завершення ери миру у світі.

12 січня повідомлялося, що Україна та Велика Британія підписали безпекові угоди, які діятимуть до вступу в НАТО або й після них.