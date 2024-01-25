ЗСУ збили ударний дрон "Ланцет" ракетою шведського ПЗРК RBS-70 (відео)

Українські захисники використовували RBS-70 з функцією управління ракетою за допомогою лазера.

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Українські захисники з 93-ї ОМБр "Холодний Яр" збили ворожий безпілотник "Ланцет" за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу RBS-70, який ЗСУ отримали від партнерів зі Швеції. Про це повідомляє "Військовий кур'єр".

На опублікованих кадрах видно запуск ракети ПЗРК і підбитий російський ударний дрон.

ПЗРК RBS-70

Комплекс RBS 70 сухопутних військ Австралії на навчаннях, 2011 рік

RBS-70 — переносний зенітно-ракетний комплекс ближнього радіусу дії. У ньому реалізована функція управління ракетою за допомогою лазера. Промінь створює "коридор", яким летить боєприпас. Система уражає цілі на відстанях 5-8 км і висоті 3-5 км. Комплекс разом із триногою і ракетою важить 87 кг. Його встановлюють на землю або транспорт. Перші прототипи розробляли у Швеції в 70-х роках.

Нагадаємо, що пілот ЗСУ розповів, як РФ збивала його вертоліт із ПЗРК. За його словами, він помітив запуск ворожої ракети і зміг ухилитися. Екіпаж думав, що, можливо, вже не повернеться з бойового завдання.

Також повідомлялося, що в Defence Express розповіли про застосування РФ реактивних Shahed-238. Новий двигун ускладнює роботу мобільних груп ППО. Водночас він дає кращу сигнатуру, яку видається можливим захопити системам самонаведення.

25 січня російські війська атакували Одесу "шахедами", є постраждалі. При цьому пауза між тривогами була близько 15 хвилин.