Україна отримала шведські ПЗРК RBS 70: у чому особливість комплексу (відео)

Пресслужба 80-ої ОМБр зазначає, що комплекси шведської компанії Saab вигідно відрізняються від інших ПЗРК дальністю ураження цілей та системою наведення ракет, стійкою до різних перешкод.

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Українські захисники отримали на озброєння давно очікуваний шведський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) малої дальності RBS-70, а також щонайменше одну станцію радіолокації (РЛС) типу PS-70. Про це 20 квітня повідомили оглядачі Defence Express.

Автори публікації звернули увагу на фото у Facebook 88-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, з коментарями, де йдеться про особливості даного озброєння. Зазначається, що українська сторона ще наприкінці серпня 2022 року запросила ці ПЗРК у Швеції, проте жодної інформації про їхнє надання не було аж до квітня 2023 року.

У чому особливість RBS-70

Характеристики шведського комплексу говорять про те, що RBS-70 є чимось середнім між переносним ЗРК та "класичним" зенітно-ракетним комплексом. Оглядачі зазначають, що є три модифікації ПЗРК, тому цікаво, який саме варіант було надано ЗСУ.

Базовий варіант шведської зброї RBS-70 Mk0 розроблявся ще в далеких 1970-х. Зброя була здатна вражати цілі з відстані до 5 км і на висоті до 3 км. У 1990-х комплекс був модифікований, тому RBS-70 Mk2 вже мав дальність стрільби до 7 км та висоту до 4 км. Вже у 2011 році шведська компанія Saab представила чергову модифікацію компактного ЗРК RBS-70 NG, який міг вражати цілі на відстані до 9 км і на висоті до 5 км, при цьому системи прицілювання давали можливість ефективно вести вогонь незалежно від часу доби і в будь-яких метеоумовах.

"Комплекс RBS-70 розроблявся відповідно до таких вимог збройних сил Швеції, як велика дальність перехоплення на зустрічному курсі, висока точність та ймовірність поразки, стійкість до всіх відомих штучних та природних перешкод, можливість роботи з цілями до самої землі, командне управління по лінії візування можливість подальшого розвитку для застосування в нічний час", — написала пресслужба 80-ої ОМБр.

Ключовою особливістю RBS-70 NG є лазерна система наведення, яка стійка до різних перешкод. Лазерний промінь, що випускається блоком наведення, включається лише після пуску ракети і утворює свого роду коридор, по центру якого рухається ракета. При цьому тепловізор дозволяє на великій відстані приховано виявляти та розпізнавати цілі, що позитивно відрізняє шведський комплекс від інших ПЗРК.

В цілому RBS-70 здатний ефективно вражати широкий спектр повітряних та наземних цілей: бронетехніку, піхоту, різні укріплення, крилаті ракети, літаки, гелікоптери, а також морські судна. Крім того, комплекс помітно виграє по дальності ураження, особливо на зустрічних курсах, тому він може застосовуватися в тих умовах, де інші ПЗРК не будуть справлятися з бойовими завданнями.

Нагадаємо, генерал-майор Сергій Киселєв в інтерв'ю для АрміяInform розповів, як йому вдалося збити чотири російські вертольоти в Київській області на початку вторгнення. За його словами, він освоїв навички застосування американських ПЗРК Stinger завдяки роликам в інтернеті.