Украина получила шведские ПЗРК RBS 70: в чем особенность комплекса (видео)

Пресс-служба 80-ой ОМБр отмечает, что комплексы шведской компании Saab выгодно отличаются от других ПЗРК дальностью поражения целей и системой наведения ракет, устойчивой к различным помехам.

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Украинские защитники получили на вооружение давно ожидаемый шведский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) малой дальности RBS-70, а также как минимум одну радиолокационную станцию (РЛС) типа PS-70. Об этом 20 апреля сообщили обозреватели Defence Express.

Авторы публикации обратили внимание на фото в Facebook 88-ой отдельной механизированной бригады ВСУ, с комментариями, где говорится об особенностях данного вооружения. Отмечается, что украинская сторона еще в конце августа 2022 года запросила эти ПЗРК в Швеции, однако никакой информации об их предоставлении не было вплоть до апреля 2023 года.

В чем особенность RBS-70

Характеристики шведского комплекса говорят о том, что RBS-70 является чем-то средним между переносным ЗРК и "классическим" зенитно-ракетным комплексом. Обозреватели отмечают, что существует три модификации ПЗРК, поэтому интересно, какой именно вариант был предоставлен ВСУ.

Базовый вариант шведского оружия RBS-70 Mk0 разрабатывался еще в далеких 1970-х. Оружие было способно поражать цели на расстоянии до 5 км и на высоте до 3 км. В 1990-х комплекс был модифицирован, поэтому RBS-70 Mk2 уже имел дальность стрельбы до 7 км и высоту до 4 км. Уже в 2011 шведская компания Saab представила очередную модификацию компактного ЗРК RBS-70 NG, который мог поражать цели на дальности до 9 км и на высоте до 5 км, при этом системы прицеливания давали возможность эффективно вести огонь не зависимо от времени суток и в любых метеоусловиях.

"Комплекс RBS-70 разрабатывался в соответствии с такими требованиями вооруженных сил Швеции, как большая дальность перехвата на встречном курсе, высокая точность и вероятность поражения, устойчивость ко всем известным искусственным и естественным помехам, возможность работы с целями до самой земли, командное управление по линии визирования, возможность дальнейшего развития для применения в ночное время", — написала пресс-служба 80-ой ОМБр.

Ключевой особенностью RBS-70 NG является лазерная система наведения, которая устойчива к различным помехам. Лазерный луч, испускаемый блоком наведения включается лишь после пуска ракеты и образует своего рода коридор, по центру которого движется ракета. При этом тепловизор позволяет на большом расстоянии скрыто обнаруживать и распознавать цели, что положительно отличает шведский комплекс от других ПЗРК.

В целом RBS-70 способен эффективно поражать широкий спектр воздушных и наземных целей: бронетехнику, пехоту, различные укрепления, крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, а также морские суда. Кроме того комплекс заметно выигрывает дальности поражения, особенно на встречных курсах, поэтому он может применяться в тех условиях, где другие ПЗРК не будут справляться с боевыми задачами.

Напомним, генерал-майор Сергей Кисилев в интервью для АрміяInform рассказал, как ему удалось сбить четыре российских вертолета в Киевской области в начале вторжения. По его словам, он освоил навыки применения американских ПЗРК Stinger по роликам в интернете.