Польща будує кораблі для розвідки: зʼявилась візуалізація проєкту Delfin

Очікується, що вже за три роки польський флот отримає кораблі, що дозволять перехоплювати сигнали, встановлювати їхнє джерело та виконувати інші місії.

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Польська суднобудівна компанія Remontowa Shipbuilding SA у Гданську, яка є субпідрядником компанії MMC Ship Design & Marine Consulting, показала візуалізацію корабля Delfin. Про це повідомляє Defence 24.

Польські Військово-морські сили замовили два кораблі радіоелектронної розвідки проєкту Delfin. Він зроблений на базі шведського розвідкорабля A202 Artemis, проєкт якого теж робився силами MMC Ship Design & Marine Consulting. Наразі відомо, що будівництво кораблів Delfin має бути:

Jezy Ròżycki — будівництво 4 квартал 2024 року та введення в стрій у 2027 році;

Henryk Zygalski — будівництво 2 квартал 2025 року та введення в стрій у 2027 році.

Зазначається, що контракт на будівництво кораблів підписано між Saab та польською Агенцією озброєнь. Шведська компанія проєктує та інтегрує спеціальне обладнання для корабля. Вартість одного корабля складає близько 620 млн євро.

Про характеристики корабля відомо небагато. Тому автори наводять характеристики шведського Artemis. Він має водотоннажність 2300 тонн, довжину 74,6 метра, ширину 14 метрів та осадку 3,8 метра. Обладнання корабля дозволяє перехоплювати радіо та супутниковий зв'язок, електромагнітне випромінювання, встановлювати джерело сигналу й одночасно перехоплювати його.

Нагадаємо, 24 січня ГУР передали гелікоптер Мі-2А АМ-1, кошти на який зібрали поляки.

23 січня ЗМІ писали, що в Польщі модернізують потужний комплекс ПРО Aegis, яким керують американці.