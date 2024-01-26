Розвідка в стратосфері: у РФ підняли рідкісний літак М-55 "Геофизика" з контейнерами на борту

На авіасудні розміщується розвідувальне обладнання УКР-РТ і УКР-РЛ, яке згодом може бути встановлено на літаки тактичної авіації ПКС РФ.

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У листопаді минулого року з'явилася інформація про те, що в Росії зняли зі зберігання і відновили польоти рідкісні старі радянські літаки М-55 "Геофизика". Тепер же такий літак був помічений з контейнерами для розміщення розвідувальної апаратури. Про те, яким чином росіяни мають намір використовувати М-55, розповіли 26 січня оглядачі Defence Express.

У матеріалі йдеться, що підвісне обладнання, яке було помічено на російській машині, — це контейнер для апаратури радіотехнічної розвідки УКР-РТ і контейнер радіоелектронної розвідки УКР-РЛ.

У зв'язку з цим експерти припустили, що таке рішення може свідчити про намір росіян використовувати М-55 "Геофизика" як "літаючу лабораторію". Таким чином інженери можуть випробовувати розвідувальне обладнання перед тим, як інтегрувати його з літаками тактичної авіації Військово-космічних сил РФ.

Не виключено, продовжують експерти, що певний час росіяни спробують провести серію демонстраційних польотів М-55 біля кордонів із країнами НАТО, щоб імітувати, а може навіть дійсно зібрати розвідувальну інформацію.

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Нагадаємо основні характеристики російського літака М-55:

розмах крила — 37,46 м;

довжина — 22,67 м;

висота — 4,83 м;

площа крила — 131,6 кв. м;

нормальна злітна маса літака — 23 400 кг;

тип двигуна — 2 ТРДД Д-30-10В;

максимальна швидкість — 743 км/год;

практична дальність польоту — 1 315 км;

перегоночна дальність — 5 000 км;

практична стеля — 21 550 м;

екіпаж — 1 особа.

Що говорять у РФ

Російські джерела повідомили, що системи радіотехнічної розвідки та оптико-електронні станції, встановлені на М-55 "Геофизика", дадуть змогу в режимі реального часу передавати координати цілей наземним ракетним комплексам, артилерії, кораблям ВМФ і авіації.

За словами російського льотчика-випробувача Ігоря Малікова, цей літак обрано не випадково, оскільки він здатний піднятися на висоту до 20 км і здійснювати з новими комплексами постійний моніторинг простору.

"Літальні апарати, що працюють у стратосфері, насамперед забезпечать цілями ракетників сухопутних військ — ті ж самі РСЗВ "Смерч", "Торнадо-С" із високоточними боєприпасами, а також ракетні бригади з "Іскандерами", — сказав Маліков.

Раніше Фокус детально розбирався, що являє собою літак М-55 "Геофизика" і які перспективи шпигунства він має з урахуванням того, що його використовували для науково-дослідних місій.