Розвідка в стратосфері: у РФ підняли рідкісний літак М-55 "Геофизика" з контейнерами на борту
На авіасудні розміщується розвідувальне обладнання УКР-РТ і УКР-РЛ, яке згодом може бути встановлено на літаки тактичної авіації ПКС РФ.
У листопаді минулого року з'явилася інформація про те, що в Росії зняли зі зберігання і відновили польоти рідкісні старі радянські літаки М-55 "Геофизика". Тепер же такий літак був помічений з контейнерами для розміщення розвідувальної апаратури. Про те, яким чином росіяни мають намір використовувати М-55, розповіли 26 січня оглядачі Defence Express.
У матеріалі йдеться, що підвісне обладнання, яке було помічено на російській машині, — це контейнер для апаратури радіотехнічної розвідки УКР-РТ і контейнер радіоелектронної розвідки УКР-РЛ.
У зв'язку з цим експерти припустили, що таке рішення може свідчити про намір росіян використовувати М-55 "Геофизика" як "літаючу лабораторію". Таким чином інженери можуть випробовувати розвідувальне обладнання перед тим, як інтегрувати його з літаками тактичної авіації Військово-космічних сил РФ.
Не виключено, продовжують експерти, що певний час росіяни спробують провести серію демонстраційних польотів М-55 біля кордонів із країнами НАТО, щоб імітувати, а може навіть дійсно зібрати розвідувальну інформацію.Важливо
Нагадаємо основні характеристики російського літака М-55:
- розмах крила — 37,46 м;
- довжина — 22,67 м;
- висота — 4,83 м;
- площа крила — 131,6 кв. м;
- нормальна злітна маса літака — 23 400 кг;
- тип двигуна — 2 ТРДД Д-30-10В;
- максимальна швидкість — 743 км/год;
- практична дальність польоту — 1 315 км;
- перегоночна дальність — 5 000 км;
- практична стеля — 21 550 м;
- екіпаж — 1 особа.
Що говорять у РФ
Російські джерела повідомили, що системи радіотехнічної розвідки та оптико-електронні станції, встановлені на М-55 "Геофизика", дадуть змогу в режимі реального часу передавати координати цілей наземним ракетним комплексам, артилерії, кораблям ВМФ і авіації.
За словами російського льотчика-випробувача Ігоря Малікова, цей літак обрано не випадково, оскільки він здатний піднятися на висоту до 20 км і здійснювати з новими комплексами постійний моніторинг простору.
"Літальні апарати, що працюють у стратосфері, насамперед забезпечать цілями ракетників сухопутних військ — ті ж самі РСЗВ "Смерч", "Торнадо-С" із високоточними боєприпасами, а також ракетні бригади з "Іскандерами", — сказав Маліков.
Раніше Фокус детально розбирався, що являє собою літак М-55 "Геофизика" і які перспективи шпигунства він має з урахуванням того, що його використовували для науково-дослідних місій.