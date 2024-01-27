"Потужний удар": хакери ГУР завдали болючих збитків компаніям, пов'язаним з "оборонкою" РФ

Фахівцям розвідки вдалося проникнути у внутрішню мережу компанії IPL Consulting та знищити 60 терабайтів даних. Це вдарить по ворожих підприємствах, що працюють на ОПК РФ.

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Українські кіберфахівці завдали чергового потужного удару по Росії. Про це 27 січня повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони.

Хакери української розвідки знищили всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting. За даними ГУР, вона спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

"Вказана компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу", — пояснили у відомстві.

Кіберфахівцям ГУР вдалося проникнути до внутрішньої мережі IPL Consulting та знищити там понад 60 терабайтів ІТ-інфраструктури, десятки серверів і баз даних.

"Вартість втраченого Росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, завдані збитки для ворога — вкрай болючі", — наголосили у розвідці.

У відомстві зазначили, що внаслідок успішної кібератаки також постраждають ще десятки компаній РФ, що працюють на "оборонку" країни-агресорки.

Фото: Головне управління розвідки Міноборони України Фото: Головне управління розвідки Міноборони України Фото: Головне управління розвідки Міноборони України Фото: Головне управління розвідки Міноборони України Фото: Головне управління розвідки Міноборони України Фото: Головне управління розвідки Міноборони України Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

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