Залучають ТЦ та пекарні: РФ озброює себе активніше, ніж НАТО, — The Telegraph

Якщо у 2022 році в РФ витрачали 2,7% ВВП на військові потреби, то на 2024 на це виділяють усі 6%. Навіть у країн НАТО цей показник менший.

Related video

Росія нарощує виробництво озброєнь і в майбутньому може перевершити в цьому західні держави. Про це пише The Telegraph.

Журналісти видання зазначають, що вже через три роки РФ може отримати вирішальну перевагу на полі бою, "залишаючи Захід позаду". Росіяни перетворюють навіть торгові центри та пекарні на збройові заводи, нарощуючи свій технологічний потенціал.

Як повідомляється, і західні, і українські генерали побоюються, що такий підхід може "рішуче змінити хід війни".

Якщо у 2022 році Кремль витрачав 2,7% ВВП на військові потреби, то на 2024 на це виділяють всі 6%. Такий показник навіть більший, ніж у країн НАТО.

Важливо

Новий український підводний дрон очистить Чорне море від флоту РФ (інфографіка)

Зокрема, у 2023 році в РФ створили 1530 танків і 2518 бойових броньованих машин. Прослідковується збільшення виробництва танків на 560%, бойових машин — на 360%, бронетранспортерів — на 350%.

До того ж Кремль наближається до виробництва двох мільйонів артилерійських снарядів на рік.

"Додайте сюди постачання снарядів, ракет і безпілотників із Ірану та Північної Кореї, і Росія вже відновлює вогневу перевагу, яку мала на початку війни", — зазначають у матеріалі The Telegraph.

Попри потужне збільшення збройового виробництва, у 2024 році РФ навряд чи ще зможе організувати великий наступ. Утім, вони можуть повернутися до цього за три роки.

Водночас на шляху розширення західного виробництва зброї стоять "інституційні бар'єри".

Нагадаємо, РФ готова воювати з Україною принаймні до 2027-28 рр.

Також Фокус писав про реакцію ОП на загрозу великого російського наступу.