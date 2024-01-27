Справа про 1,5 млрд грн: СБУ обшукує фігурантів з Міноборони та "Львівського арсеналу" (фото)

Дійовими особами справи про крадіжку грошей на зброю є чинний та колишній керівники одного з департаментів Міноборони. Імена цих людей повідомили журналісти.

Related video

Працівники СБУ прийшли з обшуком до помешкань фігурантів справи, у якій ідеться про крадіжку у держави 1,5 млрд грн для закупівлі мінометних снарядів. Про це розповіла пресслужба відомства, опублікувавши також фоторепортаж з місця подій.

У повідомленні пресслужби вказується, що обшуки проводять у співробітників Міністерства оборони, діючих та колишніх, і у працівників ТОВ "Львівський арсенал". Також наголосили, що документування обставин злочину відбулось за повного сприяння оборонного відомства. Фігуранти підозрюються за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу — групова розтрата державного майна. Якщо суд визнає їхню провину, то вони можуть опинитись за ґратами на термін до 12 років.

Важливо

Оборудка на 1,5 млрд грн: у Міноборони розкрити схему розкрадання грошей на артснарядах для ЗСУ (фото)

На світлинах з місця подій можна нарахувати п'ять фігурантів, у яких проводять обшук. Прізвища фігурантів не вказуються, але вказуються посади:

екскерівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони;

чинний керівник того ж департаменту;

очільник та комерційний директор "Львівського арсеналу";

представник невказаної іноземної комерційної компанії.

Один з фігурантів намагався втекти, але його затримали при спробі перетнути кордон, заявили в СБУ.

Справа про міни - фігурант зустрічає СБУ Справа про міни - фігурант у квартирі Справа про міни - фігурант з телефоном Справа про міни - фігурант біля ліжка Справа про міни - фігурант поруч з СБУ Справа про міни - фігурант біля столу Справа про міни - фігурант сидить на ліжку

Тим часом журналісти порталу Liga.net повідомили імена деяких фігурантів, при цьому посилались на неназвані джерела в правоохоронних органах. Згідно з інформацією джерела, до справи можуть причетні наступні особи:

Тоомас Накхур — чинний керівник департаменту військово-технічної політики;

Олександр Лієв — екскерівник департаменту;

Юрій Збітнєва — директор "Львівського арсеналу".

Справа про арсенал - хто фігуранти Фото: Скриншот

В СБУ та у Офісі Генерального прокурора не підтверджували імен, про які повідомили ЗМІ.

Справа про міни — деталі

У дописі пресслужби СБУ розповідаються деталі справи. Згідно з даними розслідування, у серпні 2022 року, коли міністром оборони був Олексій Резніков, Міноборони уклало контракт з "Львівським арсеналом". Згідно з угодою компанія мала отримати 1,5 млрд грн і поставити ЗСУ 100 тис. мінометних снарядів.

Гроші "Львівський арсенал" отримав, але міни не надав. Натомість частину грошей перевели на рахунок закордонної компанії, яка, як заявлялось, і мала б надати міни. Однак цього не зроблена, натомість гроші опинились на рахунку іншої компанії на Балканах. Решта суми залишилась в Україні на рахунку афілійованої компанії.

Нагадуємо, 25 січня в Міноборони повідомили, що виграли судову справу щодо коштів, які отримав "Львівський арсенал" на постачання мін для ЗСУ. При цьому представник компанії 24 січня розповів про деякі деталі справи. З його слів, проблема була в тому, що міністерські чиновники начебто хотіли отримати "відкат".