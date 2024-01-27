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Справа про 1,5 млрд грн: СБУ обшукує фігурантів з Міноборони та "Львівського арсеналу" (фото)

Обшук СБУ, СБУ Львівський арсенал, СБУ Міноборони, СБУ справа про 1,5 млрд, СБУ справа про снаряди
Фото: пресслужба СБУ | Слідчі СБУ проводять обшук у квартирі високопосадовця

Дійовими особами справи про крадіжку грошей на зброю є чинний та колишній керівники одного з департаментів Міноборони. Імена цих людей повідомили журналісти.

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Працівники СБУ прийшли з обшуком до помешкань фігурантів справи, у якій ідеться про крадіжку у держави 1,5 млрд грн для закупівлі мінометних снарядів. Про це розповіла пресслужба відомства, опублікувавши також фоторепортаж з місця подій.

У повідомленні пресслужби вказується, що обшуки проводять у співробітників Міністерства оборони, діючих та колишніх, і у працівників ТОВ "Львівський арсенал". Також наголосили, що документування обставин злочину відбулось за повного сприяння оборонного відомства. Фігуранти підозрюються за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу — групова розтрата державного майна. Якщо суд визнає їхню провину, то вони можуть опинитись за ґратами на термін до 12 років.

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На світлинах з місця подій можна нарахувати п'ять фігурантів, у яких проводять обшук. Прізвища фігурантів не вказуються, але вказуються посади:

  • екскерівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони;
  • чинний керівник того ж департаменту;
  • очільник та комерційний директор "Львівського арсеналу";
  • представник невказаної іноземної комерційної компанії.

Один з фігурантів намагався втекти, але його затримали при спробі перетнути кордон, заявили в СБУ.

справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони Fullscreen
Справа про міни - фігурант зустрічає СБУ
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони Fullscreen
Справа про міни - фігурант у квартирі
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони Fullscreen
Справа про міни - фігурант з телефоном
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони Fullscreen
Справа про міни - фігурант біля ліжка
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони Fullscreen
Справа про міни - фігурант поруч з СБУ
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони Fullscreen
Справа про міни - фігурант біля столу
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони Fullscreen
Справа про міни - фігурант сидить на ліжку
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони

Тим часом журналісти порталу Liga.net повідомили імена деяких фігурантів, при цьому посилались на неназвані джерела в правоохоронних органах. Згідно з інформацією джерела, до справи можуть причетні наступні особи:

  • Тоомас Накхур — чинний керівник департаменту військово-технічної політики;
  • Олександр Лієв — екскерівник департаменту;
  • Юрій Збітнєва — директор "Львівського арсеналу".
справа про міни, Львівський арсенал, СБУ, обшук, Міноборони Fullscreen
Справа про арсенал - хто фігуранти
Фото: Скриншот

В СБУ та у Офісі Генерального прокурора не підтверджували імен, про які повідомили ЗМІ.

Справа про міни — деталі

У дописі пресслужби СБУ розповідаються деталі справи. Згідно з даними розслідування, у серпні 2022 року, коли міністром оборони був Олексій Резніков, Міноборони уклало контракт з "Львівським арсеналом". Згідно з угодою компанія мала отримати 1,5 млрд грн і поставити ЗСУ 100 тис. мінометних снарядів.

Гроші "Львівський арсенал" отримав, але міни не надав. Натомість частину грошей перевели на рахунок закордонної компанії, яка, як заявлялось, і мала б надати міни. Однак цього не зроблена, натомість гроші опинились на рахунку іншої компанії на Балканах. Решта суми залишилась в Україні на рахунку афілійованої компанії.

Нагадуємо, 25 січня в Міноборони повідомили, що виграли судову справу щодо коштів, які отримав "Львівський арсенал" на постачання мін для ЗСУ. При цьому представник компанії 24 січня розповів про деякі деталі справи. З його слів, проблема була в тому, що міністерські чиновники начебто хотіли отримати "відкат".