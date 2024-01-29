Фіксуємо багато порушень: у Міноборони заявили про незаплановані перевірки ТЦК та СП

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що команда відомства працює над тим, аби "системно виправити всі недоліки". Ба більше, деякі військові частини не отримали продукти на сумму понад 50 млн гривень.

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У Міністерстві оборони України заявили про проведення незапланованих перевірок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у регіонах, зафіксували "багато порушень". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

За його словами, команда Міноборони працює над тим, аби "системно виправити всі недоліки", котрі зафіксували у ході відповідної перевірки.

"Вдячний СБУ, ДБР та ГПУ за злагоджену кооперацію та професійну роботу. Продовжуємо далі, будуть ще новини", — йдеться у повідомленні.

Умєров додав, що Міністерство оборони продовжує й незаплановані перевірки складів з продуктами у військових частинах. Він зазначив, що виявлено непопоставку продовольства на понад 50 мільйонів гривень.

"Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємось. За результатами попередньої поїздки минулого тижня, Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам", — наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, 27 січня повідомлялося, що працівники СБУ прийшли з обшуком до помешкань фігурантів справи, у якій ідеться про крадіжку у держави 1,5 млрд грн для закупівлі мінометних снарядів.

25 січня в Міноборони повідомили, що виграли судову справу щодо коштів, які отримав "Львівський арсенал" на постачання мін для ЗСУ. При цьому представник компанії 24 січня розповів про деякі деталі справи. З його слів, проблема була в тому, що міністерські чиновники начебто хотіли отримати "відкат".