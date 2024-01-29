Запустили Shahed і ракети: ЗС РФ атакували п'ять областей (фото)

Українська протиповітряна оборона працювала в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. Вдалося знищити вісім дронів типу Shahed. Прильоти зенітних ракет С-300 зафіксовано на Донеччині.

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У ніч з 28 на 29 січня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136/131, ракетою "Іскандер-М" та трьома ЗРК С-300. Про це повідомили в СтратКомі ЗСУ в Telegram.

"У ніч на 29 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ — РФ, однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області — РФ та трьома ЗРК С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області", — йдеться у повідомленні.

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У Полтаві та області 28 січня пролунали вибухи, – ЗМІ

Українські сили та засоби Повітряних Сил разом з протиповітряною обороною ЗСУ знищили вісім дронів у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. Зокрема, до відбиття повітряних атак були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Вибухи в Миколаївській області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що українська ППО знищила чотири дрони типу Shahed-136/131 у регіоні.

"У ніч на 29 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу Shahed-136/131", — сказав Віталій Кім.

З його слів, о 22:30 28 січня під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття атаки БПЛА, у результаті падіння уламків збитих дронів в Арбузинській громаді Первомайського району було пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Ніхто з людей не постраждав.

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району.

"Вночі російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. По одному з сіл вдарили важкою артилерією", — сказав Сергій Лисак.

Він зазначив, що загиблих та поранених немає.

Лисак наголосив, що уламки збитого дрона впали на територію агропідприємства на Синельниківщині. В результаті цього вони побили дах будівлі, люди не постраждали.

Вибухи у Рівненській області

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що в регіоні працювала протиповітряна оборона під час нічної повітряної атаки Збройних сил Російської Федерації.

"Під час нічної повітряної тривоги на Рівненщині працювала ППО. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", — сказав Олександр Коваль.

Вибухи у Хмельницькій області

На момент виходу публікації Хмельницька ОВА не прокоментувала роботу ППО в регіоні. Проте близько 22:00 28 січня у регіоні оголосили початок повітряної тривоги, тоді як близько 01:00 29 січня повідомили про відбій.

Обстріли Донецької області

На момент виходу публікації у Донецькій ОВА не прокоментували ворожі обстріли, проте, за повідомленням Мирноградської МВА, вночі противник вдарив ракетами по місту, обійшлося без постраждалих.

"Ситуація в громаді контрольована. Вночі окупант в черговий раз вдарив ракетами по нашому місту. На щастя без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

У МВА заявили, що попри труднощі Мирноград продовжує жити і працювати на спільну перемогу над окупантами. У місті працюють всі лікарні, соціальні служби і пункти незламності.

Співрозмовник Фокусу заявив, що вибухи у Покровському районі пролунали за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, 28 січня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Російська Федерація виготовляє близько ста ракет на місяць. З його слів, у ворога залишилося приблизно 900 високоточних далекобійних ракет.

26 січня Юрій Ігнат розповів, що окупанти не змінюють тактику обстрілу за допомогою БПЛА типу Shahed. Ворог лише обирає нові маршрути для дронів.