У Полтаві та області 28 січня пролунали вибухи, – ЗМІ

Керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін закликав мешканців області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Мешканці Полтавського та Кременчуцького районів ввечері 28 січня почали повідомляти, що чули вибухи. Про це інформує "Суспільне".

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Вибухи пролунали під час повітряної тривоги. Їх могло бути кілька.

Керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram закликав мешканців області перебувати в укриттях до відбою. Подробиці він не оголосив.

"Зберігаємо спокій та віримо в Сили оборони", — зазначив посадовець.

О 20:40 він повідомив, що другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі. Подробиці посадовець пообіцяв оголосити згодом.

Обстріли України 28 січня та наслідки

На Харківщині четверо цивільних зазнали поранень внаслідок обстрілів військ РФ. У МВС 28 січня повідомили, що російські загарбницькі війська завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. На території міста Куп'янськ пошкоджений цвинтар внаслідок російської атаки.

Керівник Головного Управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що поранення отримали троє чоловіків і одна жінка. Ворожими боєприпасами, з його слів, було пошкоджено 13 приватних будинків, два приватних автомобілі та цвинтар.

Війська РФ 28 січня вбили останнього мешканця села на Сумщині. Громадянин перебував у селі Степок, що розташоване недалеко від кордону з Російською Федерацією, поруч із гуманітарним пунктом пропуску "Покровка–Колочилівка". Жертвою обстрілу виявився 60-річний чоловік, який раніше відмовився від евакуації із села.

Нагадаємо, прикордонники 28 січня розповіли, які області найчастіше атакують диверсанти Росії. З початку січня тільки по північних прикордонних областях — Сумській, Чернігівській і Харківській — російські окупанти здійснили понад 1800 обстрілів.