"Що виготовляють, те і втрачають". Скiльки високоточних балiстичних ракет залишилось у РФ (відео)

За словами Юрія Ігната, наразі ворог переважно завдає ударів балістичними ракетами, водночас Україна має "не так багато засобів, які можуть знищувати саме балістичні ракети".

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Росія на місяць виготовляє близько 100 ракет і практично стільки вона застосовує під час обстрілів. Про це 28 січня повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що, наприклад, 2 січня російські терористи застосували близько 100 ракет, а от 29 грудня атака була масованіша — на Україну було запущено 158 різноманітних засобів повітряного нападу.

За словами Ігната, російські окупанти не можуть собі дозволити залишитися ні з чим. Наприклад, вони наразі мало застосовують протикорабельних ракет типу "Калібр".

"Не можна сказати, з чим це пов’язано, але "Калібрів" було за оті атаки, що я казав, лише три, і вони були застосовані 2 січня", — зауважив речник ПС.

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Відповідаючи на запитання про кількість високоточних далекобійних ракет у Росії, Ігнат послався на дані Головного розвідувального управління Міноборони України.

"Згідно з останніми даними, це така сама цифра, як і в попередній період: у Росії залишається близько 900 високоточних далекобійних ракет. Так відбувається, тому що ворог протягом трьох великих комбінованих атак з 29 по 8 січня застосував велику кількість ракет. Попри те, що вони виготовляють, вони і втрачають. Саме тому цифра зараз на цьому самому рівні", — пояснив Ігнат.

За його словами, переважно ворог завдає ударів балістичними ракетами, водночас Україна має "не так багато засобів, які можуть знищувати саме балістичні ракети".

Крім того, Юрій Ігнат зауважив, що останні дні відчувається відносне затишшя, яке може бути пов’язане і з погодними умовами, і знову ж таки з так званою економією ракет. На запитання, чому останнім часом не всі ракети і дрони збиває українська ППО, речник ПС підкреслив, що ворог спрямовує, наприклад, шахеди по прифронтових зонах, намагається бити по об’єктах енергетики, нафтобазах. Причому наразі він це робить і вдень, і вночі. І не завжди ППО, яка працює у режимі 24/7, має засоби для влучання по повітряних цілях ворога.

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Центр і Схід України опинилися під ракетним ударом РФ: інформація про обстріли

Нагадаємо, 26 січня надійшла інформація, що під час останніх атак на Київ ЗС РФ використовували балістичні ракети виробництва КНДР. Повідомлялося, що за знайденими осколками можна визначити, що це були ракети KN-23 або KN-24.