Надії України на перемогу над Росією зникають, — The Washington Post

На Заході очікують, що попереду буде "неврожайний" рік — виснажені ЗСУ зосередяться більше на обороні, ніж на деокупації захоплених РФ територій, пише The Washington Post.

Related video

Захід уже змарнував свій найкращий шанс дозволити Україні повністю звільнити свою територію, бо повільно надав військову підтримку Україні через страх спровокувати можливу ескалацію з Росією і надто ретельне калібрував цю підтримку, що підірвало українські військові зусилля. Про це пише The Washington Post.

"Важко ігнорувати відчуття відчаю в українських коридорах влади. Минуло майже два роки після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, влада в Києві продовжує звертатися до партнерів на Заході: дайте нам більше зброї, більше допомоги, більше політичних зобов’язань", — йдеться в публікації.

Важливо

Навіть у армії США могло б не вистачити сил здолати оборонні позиції ЗС РФ в Україні, — Foreign Affairs

Зазначається, що офіційні особи США та їхні західні колеги очікують, що попереду буде "неврожайний" рік, коли дедалі більше виснажена українська армія зосереджуватиметься більше на консолідації своєї оборони, ніж на деокупації захоплених РФ територій.

"Погляд США на хід конфлікту підриває заявлені Зеленським амбіції вигнати Росію до жовтня цього року", — пише видання.

Минулого тижня офіційні особи Пентагону прийшли з порожніми руками на щомісячну координаційну зустріч з 50 країнами щодо України, оскільки майбутні гроші США на озброєння та допомогу були захоплені внутрішньою політикою. Звіти свідчать про те, що на передовій запаси боєприпасів і артилерійських снарядів для багатьох українських підрозділів закінчуються .

"Нас запитують, який у нас план, але ми повинні розуміти, які ресурси ми матимемо. Зараз все вказує на те, що у нас буде менше, ніж минулого року, коли ми намагалися провести контрнаступ, але це не вийшло. Якщо ​​буде ще менше, то зрозуміло, який буде план. Це буде захист", — цитує газета українського нардепа Романа Костенка.

Аналітики вважають, що президент Росії Володимир Путін очікує на можливе повернення до влади експрезидента Дональда Трампа, і що він може скоротити підтримку України та дружніше поставитися до проблем безпеки Кремля у Східній Європі.

Як пише видання, Захід уже змарнував свій найкращий шанс дозволити Україні повністю звільнити свою територію, бо західні уряди повільно надавали військову підтримку Україні через страх спровокувати можливу ескалацію з Росією і ретельно калібрували свою підтримку, що підірвало українські військові зусилля.

"Сполучені Штати та їхні партнери утрималися від постачання Україні засобів західного виробництва в той час, коли вони мали б найбільший ефект, і заборонили Києву використовувати західну зброю для завдання ударів по військових цілях на російській території. На той час, коли багато з цих західних систем дійсно прибули, на другому році війни, Росія розбудувала оборону, мобілізувала сотні тисяч військ і перевела свою промисловість на воєнний стан. Найкраще вікно можливостей для чіткої та швидкої української перемоги зникло", — цитує The Washington Post міжнародного кореспондента Wall Street Journal Ярослава Трофімова.

Нагадаємо, що на Куп'янському напрямку зосереджено угруповання російських військ чисельністю 44 тисячі осіб. У зоні відповідальності ОСГВ "Хортиця" дислоковано 200 тисяч російських окупантів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ зібрали 40-60-тисячне військо для штурму Авдіївки, який має розпочатися найближчими днями.