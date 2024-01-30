Удвічі більше ракет: у Міноборони РФ вихваляються випуском "Калібрів", "Іскандерів" та С-300 (фото)

Концерн "Алмаз-Антей" планує у 2024 році налагодити виробництво пускових установок для російських сил ППО. У цехах одного з заводів можна побачити пів десятка готових пристроїв.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав цехи концерну "Алмаз-Антей", розташовані у Єкатеринбурзі. Керівництво концерну відзвітувало про зростання випуску крилатих ракет "Калібр" майже у два рази. Також продовжується успішне виробництво "Іскандерів" та ракет для систем С-300. Крім того, планують будувати пускові установки, але мають певні проблеми у даному напрямі. Про деталі візиту Шойгу на підприємство сфери військово-промислового комплексу РФ розповіли у Telegram-каналі російського Міноборони.

У дописі запевняють, що на "Машинобудівному заводі ім. Калініна" та на Дослідно-конструкторському бюро "Новатор", які входять у структуру "Алмаз-Антей", протягом 2023 року "у повному обсязі виконали план" з випуску різних типів ракет. Ідеться про крилаті ракети "Калібр", "Іскандер", а також модернізовані ракети протиповітряної оборони С-300.

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Крім того, у січні 2024 року виробники збільшили виробництво "калібрів" у 17 разів, заявив генеральний директор "Новатора" Фарід Абдрахманов. Скільки ж саме одиниць продукції випустили, топменеджер не вказав.

Сергій Шойгу та Фарід Абдрахманов - під час візиту на Алмаз-Антей Фото: Міністерство оборони РФ

Ще один напрям роботи концерну — пуско-зарядні установки комплексів та систем військової протиповітряної оборони С-300В та "Бук". Виробники впевнені, що 2024 році вони налагодять виробництво і такого типу продукції.

"Перша партія збирається вже у рамках державного оборонного замовлення 2024 року".

Виробництво установок ППО РФ - Шойгу у цеху Фото: Міністерство оборони РФ Виробництво установок ППО РФ на Алмаз-Антей Фото: Міністерство оборони РФ

Підприємства, які відвідав Шойгу, працюють "у три зміни вдень та вночі", ідеться на відео з інспекцією Шойгу. Втім, міністр оборони відзначив дві проблеми, які потрібно вирішити найближчим часом — ідеться про двигуни та налагодження виробництва пускових установок.

На відео, опублікованому Міноборони РФ, можна побачити, як Шойгу, у супроводі військових чи чиновників, спілкується з топменеджментом "Алмаз-Антей", відвідує цехи, в яких росіяни збирають ракети для ударів по Україні. Також показали деякі фрагменти устаткування та пускові установки, які готуються надіслати на фронт.

Виробництво ракет РФ - візит Шойгу Виробництво ракет РФ - цех Алмаз-Антей Виробництво ракет РФ - робітник в цеху

Ракети РФ — деталі виробництва

Акціонерне товариство "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей" — російське державне підприємство, який займається випуском озброєння для потреб ЗС РФ. Сам концерн, а також підпорядковані йому підприємства, перебувають під санкціями України та світового співтовариства, — свідчать дані порталу НАЗК.

Цехи, які відвідав Сергій Шойгу, розташовані у Єкатеринбурзі. Орієнтовна відстань до України — більш як 1 600 км.

Де розташовано "Алмаз-Антей" Фото: Google Maps

Ракетні удари РФ

Зазначимо, 26 січня начальниця пресцентру Південних сил оборони Наталя Гуменюк зауважила, що ЗС РФ тривалий час не використовують для ударів по Україні крилатих ракет "Калібр". З її слів, одна з можливих причин такої ситуації — проблеми з логістикою, які мають росіяни через удари України по Криму. Тим часом ворог ледь не щодня завдає ударів по Україні ракетами С-300: останній такий випадок зафіксовано в ніч з 29 на 30 січня, розповіли на сторінці Facebook Повітряного командування.

26 січня росіяни заявили, що вдосконалили ракети для ударів по Україні — додали до них систему лазерного наведення. 29 січня генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що під час ракетного удару РФ 29 грудня 2023 року ворог міг поцілити по цеху з виробництва українських ракет.