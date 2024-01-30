В ЗСУ заявили, що росіяни застосували заборонений хлорпікрин: що про нього відомо

Російські війська на фронті, імовірно, застосовують гранати К-51 з хлорпікрином. Кожен такий випадок досліджується Україною окремо і потім факти відправляють до міжнародних інституцій.

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Російські окупанти знову використовують проти українських військ заборонені боєприпаси, зокрема хлорпікрин. Про це в ефірі телемарафону повідомив Олександр Штупун, речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку.

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Він наголосив на тому, що ворог й надалі порушує звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами проти ЗСУ. Кожен такий випадок досліджується окремо і потім це відправляють до міжнародних інституцій.

"Імовірно, це гранати К-51 з хлорпікрином", – пояснив Штупун.

Спікер розповів, що потрібно не допускати потрапляння цієї речовини у бліндажі. З його слів, від хлорпікрину рятує звичайний протигаз.

Хімічна атака Росії: що таке хлорпікрин

Хлорпікрин, також відомий як нітрохлороформ, є безбарвною або блідо-жовтою маслянистою рідиною з різким запахом. Шотландський хімік Джон Стенхаус відкрив речовину у 1848 року.

Температура кипіння чистого хлорпікрину становить 112 градусів, у воді погано розчиняється. Викликає сильне запалення очей, горла, носа, дихальних шляхів. Ефективно працює як сльозогінний газ, швидко позбавляє людину боєздатності, але у великій концентрації може призвести до смерті. Крім того, хімікат отруює воду та їжу солдатів.

Наразі її заборонено використовувати у військових цілях згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї нарівні з фосгеном, хлорціаном та синильною кислотою.

Нагадаємо, 26 січня у DeepState висловилися про можливе застосування РФ хімзброї в Україні. Аналітики розповіли, що випадки, коли окупанти використовують різні заборонені гази проти ЗСУ непоодинокі й дуже часто перед атаками росіяни спробують використовувати все, що можливо, зокрема гранати з отруйною речовиною.