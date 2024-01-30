РФ запускає по Україні приблизно 1000 дронів і ракет на місяць, — Зеленський (відео)

За словами президента, країні потрібен надійний повітряний щит від російських атак. З початку 2024 року ЗС РФ уже обстріляли міста і села України 330 ракетами й приблизно 600 дронами.

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Російські війська випускають по українських населених пунктах приблизно 1000 дронів і ракет щомісяця. З початку року вже запустили 330 ракет і близько 600 безпілотників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.

Звертаючись до західних партнерів, глава держави повторив заклики до створення "надійного повітряного щита" проти російських атак.

Зеленський — про обстріли України

"Ми повинні забезпечити контроль України над своїм небом, що також має вирішальне значення для забезпечення безпеки на землі — чи то позиції на передовій, чи то лікарні, чи то школи в тилу", — сказав він. За його словами, протиповітряна оборона і радіоелектронна боротьба — основні пріоритети.

"Російський терор має бути переможений — це досяжно", — запевнив президент.

Нагадаємо, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що американські Patriot врятували Україну від зимових морозів. За його словами, ще рік тому українська інфраструктура не була захищена від витончених російських ракет "Кинджал".

Також повідомлялося, що 30 січня у Дніпрі затримали колишнього бойовика "ЛНР", який, на думку слідства, шпигував за об'єктами ППО і виконував роль навідника для російських ракет.