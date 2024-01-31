"Летів без сигналу": Німеччина підняла в повітря винищувач через військовий літак Росії

У Люфтваффе заявили, що німецький винищувач супроводжував Іл-20М РФ, поки той не повернувся назад на схід

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Німеччина була змушена підняти в повітряний простір свій винищувач після того, як зафіксувала над Рюгеном російський військовий літак. Про це повідомили в Люфтваффе.

Повідомляється, що винищувач ФРН піднявся на злітну смугу А з Лааге, де виявив над Рюгеном російський військовий літак у міжнародному повітряному просторі.

"Військовий літак Іл-20М КООТ-А відлітав без сигналу транспондера", — зазначили в повідомленні.

Німецький винищувач супроводжував військовий літак РФ протягом короткого часу, поки він не повернувся назад на схід.

Німеччина підняла в небо винищувач Фото: Скриншот

Що таке Іл-20М

Військовий літак за кодифікацією NATO — Coot. Призначений для комплексної розвідки. Це перший радянський літак, призначений для комплексного використання засобів повітряної розвідки, заснованої на різних принципах отримання інформації. Іл-20М має опцію оптичної розвідки.

Раніше повідомлялося, що літаки РФ вп'яте впустили авіабомби на власні села. Подібні інциденти можуть траплятися через погану комплектацію під час озброєння літака перед вильотом і неналежне виконання екіпажем завдань, вважають у британській розвідці.