"Летел без сигнала": Германия подняла в воздух истребитель из-за военного самолета России

В Люфтваффе заявили, что немецкий истребитель сопровождал Ил-20М РФ, пока тот не вернулся обратно на восток

Related video

Германия была вынуждена поднять в воздушное пространство свой истребитель после того, как зафиксировала над Рюгеном российский военный самолет. Об этом сообщили в Люфтваффе.

Сообщается, что истребитель ФРГ поднялся на взлетную полосу А из Лааге, где обнаружил над Рюгеном российский военный самолет в международном воздушном пространстве.

"Военный самолет Ил-20М КООТ-А улетал без сигнала транспондера", — отметили в сообщении.

Немецкий истребитель сопровождал военный самолет РФ в течение короткого времени, пока он не вернулся обратно на восток.

Германия подняла в небо истребитель Фото: Скриншот

Что такое Ил-20М

Военный самолет по кодификации NATO — Coot. Предназначен для комплексной разведки. Это первый советский самолет, предназначенный для комплексного использования средств воздушной разведки, основанной на различных принципах получения информации. Ил-20М обладает опцией оптической разведки.

Ранее сообщалось, что самолеты РФ в пятый раз уронили авиабомбы на собственные села. Подобные инциденты могут случаться из-за плохой комплектации при вооружении самолета перед вылетом и ненадлежащего выполнения экипажем задач, считают в британской разведке.