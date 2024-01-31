Удар дронами по Харкову: пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі, є постраждалі, — мер (відео)

Поліція Харківської області повідомила, що осколкове поранення дістав 85-річний чоловік, 44-річний місцевий мешканець дістав контузію, а чоловік 1965 року народження звернувся по допомогу до медиків через гостру реакцію на стрес.

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Унаслідок удару по Харкову ввечері 30 січня постраждали троє людей. Також пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у себе в Telegram.

За словами мера, у Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибито вікна. Постраждалі дістали легкі травми.

"Є черговий приклад того, що російський агресор б'є по житлових кварталах, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді", — зазначив Терехов.

Наслідки удару по Харкову

Також про постраждалих написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Три цивільні особи отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики надали допомогу на місці", — написав він.

Поліція Харківської області повідомила, що осколкове поранення дістав 85-річний чоловік, першочергову допомогу йому надали співробітники полку поліції особливого призначення. Крім того, 44-річний чоловік отримав контузію, а чоловік 1965 року народження звернувся по допомогу до медиків через гостру реакцію на стрес.

Раніше повідомлялося, що дрони ГУР використовували в операції із "зачистки" ПВК "Вагнер" у Судані. На опублікованому відео — три окремі удари по трьох транспортних засобах. Кадри знято в останні кілька тижнів.