"Атеш" провів диверсію на залізниці у Тамбовській області, якою переправляли ракети РФ (відео)

Координатори підпілля зазначили, що впродовж тривалого часу агенти розвідували маршрути та графік логістики вантажних військових складів ворога. В результаті така підготовка "дала свої плоди".

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Українські партизани провели диверсію на залізниці біля населеного пункту Першотравневе у Тамбовській області Російської Федерації. Про це повідомили у партизанському русі "Атеш" в Telegram.

"30.01.24 агент нашого руху провів диверсію на залізниці біля н.п. Первомайське, Тамбовської області", — йдеться у повідомленні.

За інформацією координаторів підпілля, агенти підпалили релейну шафу, унаслідок чого зупинилося використання залізниці, через яку здійснювалося перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил Росії (в/ч 14272).

Крім того, партизани оприлюднили й координати знищеного об'єкта: 52.4512500711, 41.472261350282.

Як зазначили агенти руху, впродовж тривалого часу вони розвідували маршрути та графік логістики вантажних військових складів російських окупантів.

"Підготовка дала свої плоди. Дякуємо агенту за роботу", — наголосили у координатори підпілля.

Нагадаємо, 30 січня у русі "Атеш" повідомили, що українське підпілля виявило на території тимчасово окупованого Криму склади, де, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види російського озброєння.

25 січня агенти "Атеш" розвідали одне із найбільших російських оборонних підприємств у Московській області та виявили, що ця корпорація проєктує та випускає ракетне озброєння різних класів, зокрема ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж" та інші.