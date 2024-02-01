"Шість місяців будуть цікавими": Буданов розповів, скільки росіян наразі воюють в Україні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України не бачить потенціалу для масштабного наступу військ РФ чи зміни лінії фронту у короткостроковій перспективі.

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Найближчі пів року на фронті будуть цікавими, а Україна буде відновлювати справедливість. Про це повідомив Кирило Буданов, керівник української воєнної розвідки, в інтерв'ю CNN.

Він зазначив, що понад 500 тисяч російських окупантів нині діють на тимчасово окупованих територіях. Керівник Головного управління розвідки Міноборони не бачить потенціалу для їхнього масштабного наступу чи зміни лінії фронту у короткостроковій перспективі.

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"Наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", – заявив він.

Голова ГУР розповів, що війна закінчиться "відновленням справедливості та поверненням втраченого". Він не назвав, яким чином та за яких обставин це відбудеться.

Заяви Буданова щодо війни Росії проти України

Керівник ГУР Кирило Буданов 31 січня заявив, що очікує, що російські війська "скоро видихнуться". Західні розвідслужби бачать ситуацію інакше: економіка РФ дозволить вести інтенсивну війну мінімум два роки. Фокус опублікував найімовірніші сценарії бойових дій до виборів президента Росії.

Він нагадав, що війська РФ почали наступати в листопаді 2023 року і поставлених цілей не досягли. Однак "певне просування" спостерігається в районі Авдіївки Донецької області.

Буданов перерахував зброю, яка потрібна Україні від Заходу. Артилерійські системи та боєприпаси найбільше потрібні українському війську. За словами начальника української розвідки, колишній президент США Дональд Трамп хоча й не приховує свого бажання зменшити обсяги допомоги для Києва, не можна говорити про те, що він на боці Росії.

Нагадаємо, 30 січня Буданов заявив, що КНДР може забезпечити РФ усією необхідною зброєю. З його слів, найближчим часом Володимир Путін вирушить до Північної Кореї, де спробує домовитися про подальшу співпрацю з Пхеньяном.