Артилерія, міномет та БПЛА: Міноборони відзвітувало про допуск до експлуатації нової зброї

В січні до експлуатації в Силах оборони допустили 40 зразків озброєння як української, так і західної розробки.

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Міністерство оборони України допустило до експлуатації чергові зразки озброєння: артилерію, міномет тощо. Про це повідомляє заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За січень Міноборони допустило до експлуатації понад 40 одиниць зразків озброєння та військової техніки українського та західного виробництва. Процедура ще називається кодифікацією. Це означає присвоєння номенклатурного номера НАТО, що дозволяє закуповувати його за кошти державного бюджету у виробника для підрозділів Сил оборони.

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Гаврилюк додав, що серед 40 зразків озброєння є британська самохідна артилерійська установка 155-мм калібру, 120-мм самохідний міномет польського виробництва, а також безпілотники й вісім нових боєприпасів до них.

Також для Сил оборони прийнято два типи рятувальних парашутів вітчизняного виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянського виробництва.

Варто зауважити, що 155-мм САУ британського виробництва на озброєнні ЗСУ — це AS90, а польський самохідний міномет — Rak. Проте у Міноборони не називали конкретні зразки.

Нагадаємо, в грудні на озброєні ЗСУ засвітився польський самохідний міномет Rak. Україна замовила ще у квітні 3 комплекти.

Раніше Велика Британія анонсувала постачання Україні 30 САУ AS90 — це третина власного запасу.