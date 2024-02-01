"Тоді не треба говорити, що у України є шанси": Подоляк прокоментував "звільнення" Залужного

Радник голови ОП наголосив, що стратегічну відповідальність за війну несе президент Володимир Зеленський. З його слів, під час бойових дій не йдеться про симпатії.

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У мережі з’явилися чутки, що керівник Головного розвідувального управління (ГУР) Міноборони Кирило Буданов замінить головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного. Ці чутки 1 лютого в інтерв’ю "24 каналу" прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Чиновник наголосив, що питання кадрових змін у ЗСУ його не стосується. Проте він переконаний, що під час війни не йдеться про політичний процес.

"Відповідальність стратегічна за війну — це верховний головнокомандувач. Безпосередня лінія підпорядкування його, він призначає операційних менеджерів війни. Особисто, це не виборні та не політичні посади", — сказав Подоляк.

Він поділився, що не розуміє політизації навколо того, хто був або буде головнокомандувачем ЗСУ. Радник пояснив, що Буданов наразі коментує контрнаступ України у ЗМІ з точки зору розвідки.

"Він абсолютно актуальну інформацію має, він розуміє, що робить РФ, він аналізує її дії та резерв", — додав він.

Чиновник зазначив, що Буданов може прогнозувати дії на фронті як розвідник, і це є "оптимальною поведінкою" керівника відповідного управління.

Щодо чуток про скасоване звільнення Залужного Подоляк заявив, що Володимир Зеленський може ухвалювати будь-які рішення.

"Президент може ухвалювати будь-які рішення, ще раз підкреслюю, в рамках його вертикалі безпосередньої — без політики", — сказав він.

Радник переконаний, що війна — не про політику та особисті вподобання. З його слів, важливі результати "тут і зараз".

"Або війна — війна, або війна — це політика, і тоді не треба взагалі говорити про те, що у України є якісь шанси", — підкреслив Подоляк.

Він зазначив, що прогнозування та політизація відставки Залужного — це "вкрай негативне явище".

"Ми маємо обговорювати не те, подобається нам чи не подобається хтось, а результативність тих чи інших дій з урахуванням війни", — додав чиновник.

Він порадив українцям прагматично ставитись до війни та виходити з її цілей. Також представник ОП нагадав, що Зеленський постійно комунікує з суспільством та пояснює свої рішення.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком (про "звільнення" Валерія Залужного — з 32:09)

Нагадаємо, за даними The Times, президент Володимир Зеленський повідомив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному про звільнення, але скасував своє рішення під тиском військового командування та міжнародних партнерів.

У CNN з посиланням на власні джерела інформували, що звільнення все ж відбудеться. Журналісти повідомляли, що Залужний піде з посади до кінця тижня.