Швидше і якісніше: у Міноборони назвали плюси електронного кабінету призовника (відео)

За словами представника оборонного відомства Ілларіона Павлюка, при формуванні бригад враховуватимуть спеціальності військовозобов'язаних громадян. Це значно спростить організаційні питання.

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Електронний кабінет призовника, який зараз хочуть повноцінно впровадити в Україні, дасть змогу якісніше групувати бригади військових. Таку думку озвучив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону 1 лютого.

За його словами, за умови використання електронного кабінету призовника суттєво спроститься система відбору в армію, адже там враховуватимуть спеціальність людини.

"Поява електронного кабінету — дуже зручний механізм для всіх. Тут треба розуміти, що якщо ми домоглися ситуації, коли оновлення даних масове, тому що це можна зробити вдома з комп'ютера, нам тоді значно простіше організувати систему, коли людина, яка має спеціалізацію механіка-водія, буде відповідні завдання виконувати в армії", — заявив Ілларіон Павлюк.

Окремо представник Міністерства оборони заявив, що використання сучасних технологій дасть змогу сильно скоротити кількість помилок, під час яких могли призивати громадян, які не є придатними.

Щодо страху українців про те, що після оновлення даних в електронному кабінеті призовника їх "миттєво заберуть до армії", то турбуватися не потрібно. Ілларіон Павлюк заявив, що в країні зараз набагато більше військовозобов'язаних громадян, ніж необхідно у Збройних силах.

"Просто цей процес стане значно якіснішим, значно зручнішим... Нині триває війна і це обов'язок усіх, ми робимо все для того, щоб процес приєднання до армії був зручнішим, прозорішим, швидшим, якіснішим для армії", — підсумував начальник управління преси та інформації Міноборони в ефірі телемарафону.

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Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, коли в Україні запустять електронний кабінет військовозобов'язаного. За словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, після запуску електронної системи українців не турбуватимуть зайвими повістками. Міністерство вже перевело паперові дані в цифрові та планує надати громадянам період для оновлення інформації про себе.