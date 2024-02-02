Повітряна атака на Україну: РФ знову запустила кілька груп безпілотників (відео)

Під час повітряної тривоги у Кривому Розі чули вибух. Також про роботу сил ППО повідомили в Кіровоградській обласній військовій адміністрації.

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Увечері 1 лютого Росія почала нову повітряну атаку дронами на Україну. Про перші ворожі безпілотники в Херсонській і Миколаївській областях повідомили Повітряні сили України о 22:31.

Пізніше стало відомо, що дрони полетіли з Миколаївської області в Кіровоградську, а потім — далі в північному напрямку.

Повітряна тривога в Україні

Уже о 00:09 2 лютого Повітряні сили повідомили, що частина дронів також вирушила до Дніпропетровської області. О 00:52 загрозу з боку ворожих безпілотників було оголошено в Харківській області.

Уже о 01:59 ночі в ЗСУ повідомили про рух одразу кількох груп ворожих дронів:

БПЛА в Донецькій області рухалися на схід; БПЛА на кордоні Харківської та Дніпропетровської областей рухалися в напрямку Донецької області, курс південно-східний; БПЛА в Кіровоградській області рухалися в бік Кременчука; БПЛА в Миколаївській області йшли північно-західним курсом; інша група БПЛА в Миколаївській області йшла на північ; БПЛА на кордоні Херсонської та Миколаївської областей з акваторії Чорного моря йшли північно-східним курсом.

Повітряна тривога в Україні

Вибухи у Кривому Розі

Через годину стало відомо, що дрони в Харківській області вирушили на північ, а безпілотники в Кіровоградській області вирушили на схід. О 03:33 у ЗСУ заявили про рух дронів у бік Кривого Рогу.

Місцевий Telegram "Свої" повідомив про сильний вибух на околицях міста.

БПЛА біля Кривого Рогу

Атака на Кіровоградську область

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про атаку безпілотників на місто.

"Масована дронова атака на Кіровоградщину та сусідні області. Відпрацювала ППО в місті Кропивницькому та Кропивницькому районі. Попередньо — без постраждалих", — написав він.

Андрій Райкович про атаку БПЛА Фото: Скриншот

Відбій повітряної тривоги було оголошено тільки о 04:47 ночі 2 лютого.

Нагадаємо, що в Повітряних силах розповіли, чи відчуває РФ дефіцит у Shahed. За словами спікера командування Юрія Ігната, росіяни можуть запускати навіть по одному іранському дрону-камікадзе, щоб з'ясувати, як Сили оборони реагуватимуть на повітряну ціль.