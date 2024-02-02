ФРН візьме у борг €39 млрд: Бундестаг ухвалив держбюджет з €7,6 млрд допомоги для України

На закупівлю військової техніки для Києва німецькі депутати вирішили надати 520 мільйонів євро з державного бюджету.

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Бундестаг затвердив бюджет Німеччини на поточний рік, в якому передбачено близько 7,6 млрд євро для України. Уряду доведеться взяти в борг 39 мільярдів євро. Про це повідомляє Bild.

Заплановано витрати близько 477 мільярдів євро. За це під час поіменного голосування проголосували 388 народних депутатів, проти – 279.

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Німеччина і Франція сперечаються через військову допомогу Україні, — Bloomberg (інфографіка)

Міністерство оборони з 52 мільярдами євро (плюс "спеціальні кошти" для Бундесверу) у своєму бюджеті є другим що витрат. Зафіксувало збільшення коштів на відомство на 1,83 мільярда євро порівняно з попереднім роком. Лише на закупівлю військової техніки для України необхідно 520 мільйонів євро.

Допомога від Німеччини для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байден 17 січня оголосив рішення щодо надання військової допомоги Україні на суму понад 7 млрд євро. За його словами, він і американський лідер єдині у своєму бажанні продовжували надавати підтримку українцям у боротьбі з російськими окупантами.

Наприкінці грудня Німеччина відправила Україні "зимовий" енергетичний пакет допомоги на майже €90 млн. Українські енергетики використовують відповідне обладнання, яке придбане на німецькі кошти, щоб провести ремонт зруйнованих підстанцій та електростанцій для забезпечення населення теплом і електроенергією.

Нагадаємо, уряд Олафа Шольца, як повідомило Deutsche Welle, завищує витрати Німеччини на оборону та надання допомоги українській армії. Німецька влада запевняє, що виділила Україні понад 17 млрд євро допомоги. Ця цифра включає й підтримку біженців, через що деякі експерти критикують Берлін за спосіб підрахунку.