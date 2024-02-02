Помітно "підріс": у РФ показали захист БМПТ "Терминатор" від атаки FPV-дронів (фото)

На відео Міноборони РФ можна побачити устаткування, випущене у 2023 році. Вдосконалений БМПТ "Терминатор" захистили ланцюгами і зробили схожим на привида.

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Російська бойова машина підтримки танків (БМПТ) "Термінатор" отримала захист від атак з повітря завдяки спеціальній металевій решітці, прилаштованій до башти. Металеву решітку обгорнули ланцюгами та маскувальною сіткою. Оновлений пристрій вже випробовують на полігоні — стріляють та їздять багном. Про деталі вдосконалення бронемашини ЗС РФ розповіли в урядовому інформаційному агентстві ТАСС.

Міноборони РФ записало відео, на якому вихваляються усіма можливостями "Термінатора". Найперше показали, як виглядає металева решітка — так званий "мангал". Решітку прилаштували на башту машини, внаслідок чого вона "підросла" на висоту майже метр. До неї прикріпили фрагменти ланцюгів, які метляються під час руху.

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Російські військові продемонстрували, як заряджають БМПТ "Термінатор". У якийсь момент видно надпис, на якому вказано рік випуску компонента: це 2023 рік. Потім машину заводять і показують, як вона долає болотисту місцевість, їде засніженим полем та стріляє з кулемета.

Розслідувачі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm звернули увагу на відео, оприлюднене Міноборони РФ. Зауважили, що подібні навісні ланцюги помічали на фронті в Україні. БМПТ, які мали такі пристосування, називали "кентервільськими привидами". Також у дописі у Telegram-каналі спільноти наголосили, що на сьогодні не відомо, чи ефективний такий захист проти FPV-дронів.

"Термінатор" — бойова машина підтримки танків, призначення якої — ураження гранатометів, ПТРК, живої сили, які протидіють танковій атаці. Висота бронемашини — 1,9 м, довжина — від 3,3 до 3,8 м. Швидкість руху — до 65 км/год. (по трасі). Озброєння — гармати, кулемети, гранатомети різних калібрів.

FPV-дрони ЗСУ — деталі

Українські безпілотники у 2023 році успішно знешкоджували російські "Термінатори", раніше розповідав Фокус. Наприклад, у вересні по бронемашині поцілили з безпілотника під час бою біля населеного пункту Спартак на Донеччині. Аналогічні повідомлення надходили від бійців ЗСУ у серпні, а також у грудні — взимку ворог використав машину для атак під Авдіївкою.

У серпні стало відомо, що росіяни планують модернізувати списані БМПТ "Термінатор", оскільки у поточному стані вони були надто вразливі для ударів з різних видів української зброї. У жовтні у мережі з'явились відео, на яких видно перші спроби модернізації.

Нагадуємо, 2 лютого бійці прикордонного загону "Сталева бригада" показали приклад знешкодження FPV-дроном російських систем спостереження. Тим часом напередодні ГУР Міноборони опублікували кадри роботи морських дронів, які знищили ракетний катер "Ивановец".