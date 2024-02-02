Росіяни очікують від виборів президента в РФ завершення війни проти України, – опитування (інфографіка)

Очільника Кремля Володимира Путіна у відкритому опитуванні більшість назвали політиком, який представляє їхні інтереси.

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Завершення війни стало головним очікуванням російських громадян від президентських виборів навесні. Про це свідчить опитування Russian Field.

Респондентам соціологи ставили питання стосовно того, яке саме рішення повинен ухвалити президент РФ, якого оберуть на березневих виборах. Найпопулярнішою відповіддю з показником в 26,4% виявилася "завершення СВО", тобто війни проти України. Лише 9,9% чекають на підвищення доходів і рівня життя (9,9%) та політичні зміни (8,2%).

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Це більш ніж удвічі більше, ніж найближче альтернативне очікування — підвищення рівня доходів. Соціологи Russian Field зазначили, що динаміку зміни громадської думки з’ясувати не можна. Це запитання дослідники ставили вперше.

Фото: Russian Field

Опитування демонструє кількість тих, хто хотів би скасувати рішення про початок "СВО", якби була така можливість (37%, +2 в. п., як порівняти з жовтнем). Також є й ті, хто не став би цього робити (53%, +4 в. п.).

Очільника Кремля Володимира Путіна у відкритому опитуванні більшість назвали політиком, який представляє їхні інтереси. Бориса Надєждіна (єдиний з решти кандидатів, який висловлює антивоєнну позицію) таким вважають 2,7% респондентів, ще 0,7% — Миколу Харитонова, 0,4% — Катерину Дунцову, 0,2% — Владислава Даванкова.

Опитування провели 11–19 січня, тобто до того, як вишикувалися черги з охочих здати підписи за Надєждіна. До цього моменту Катерина Дунцова, кандидат у президенти РФ з антивоєнною позицією, вже була знята з виборів. Частка успішних дзвінків склала 14% від загального числа. Загалом на одну цільову анкету припадає 5,99 відмов.

Як розповів виданню "Агентство. Новости" директор "Левада-Центр" Денис Волков, їхні опитування не фіксують серйозних змін щодо кількості прихильників перемовин з Україною. З його слів, останніми місяцями було невелике зниження. Загалом цей показник стабільний — трохи більша частина опитаних.

Нагадаємо, 29 січня дослідження показало, як українці ставляться до інших народів. В українців значно погіршилося ставлення до росіян та білорусів після повномасштабного вторгнення РФ.