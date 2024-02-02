"Вони ідіоти": Кулеба висловився про тих, хто не вірить у можливість нападу РФ на НАТО

За словами глави зовнішньополітичного відомства, у разі поразки України Путін "зазнає міцності" п'яту статтю НАТО.

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Якщо Російська Федерація переможе в Україні, то Володимир Путін може ухвалити рішення вторгнутися в одну з країн НАТО. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Le Figaro.

Кулеба заявив, що якщо Україна переможе, то Європа буде процвітаючою та безпечною, проте чим довше затягується війна, тим більше зростають загрози проти європейських країн.

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Глава українського дипломатичного відомства стверджує, що у разі програшу Києва, РФ "зазнає міцності" п'яту статтю НАТО, згідно з якою, збройний напад на одну або декілька країн альянсу розглядатиметься як напад на оборонний союз загалом.

За словами Кулеби, якщо європейці хочуть уникнути воєнних дій на своїй території, їм варто допомогти українцям перемогти російську армію в Україні.

"Ті, хто сьогодні думає, що Путін не посміє послати свою армію до країни НАТО, недалекоглядні. Я навіть сказав би, якби відмовився від політкоректності, що вони ідіоти..." — додав глава МЗС України.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 24 січня Кулеба заявив, що Північна Корея для Росії "ефективніший партнер", ніж союзники, які постачають Україна артилерійські боєприпаси. За його словами, РФ має явну перевагу в артилерійських снарядах.

Раніше, 19 січня, глава МЗС України назвав пропозицію про постачання Києву необхідних ресурсів "найкращою угодою у світі", адже інші держави не жертвують своїми солдатами для знищення РФ.