Всупереч чуткам: Зеленський провів засідання Ставки, відставка Залужного не розглядалася

Зеленський повідомив про підсумки Ставки головнокомандувача за участю Валерія Залужного. Згідно з планом, 90% БПЛА у 2024 році мають бути вітчизняного виробництва.

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2 лютого президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки засідання Ставки головнокомандувача, на якій також був присутній і Валерій Залужний. Він доповів про становище на фронті разом із командувачами за напрямками — Едуардом Москальовим та Олександром Сирським. Пост опубліковано у Telegram-каналі.

Повідомляється, що фортифікації нарощують та завдання реалізують швидкими темпами.

Виробництво дронів в Україні

Складено план на 2024 рік та розширено контракти. На випуск безпілотників сплановано додатковий бюджет.

За словами Зеленського, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров та голова Міноборони Рустем Умєров представили доповіді. Понад 90% дронів на фронті цього року мають бути вітчизняного виробництва.

"Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає", — зазначив президент.

Щодо імпорту та виробництва боєприпасів також розширюються контракти, виробників стимулюють працювати швидше.

Енергетика та відновлення після обстрілів

"Проходимо цей опалювальний сезон стабільно. Дякую всім нашим працівникам енергетичної галузі та кожному воїну, який захищає від російських ракет і дронів", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, що 31 січня у The Times з'явилася стаття про те, що Зеленський звільнив Залужного, але західні партнери виступили проти.

Також повідомлялося, що у нещодавній публікації The Washington Post йшлося про те, що Зеленський оголосив про рішення звільнити Залужного на нараді 29 січня.