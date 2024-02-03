Відповідь на загибель американців: США атакували іранські об'єкти в Іраку та Сирії (відео)

Президент США Джо Байден підтвердив удар і назвав його відповіддю за трьох загиблих американських військовослужбовців у Йорданії. Вони були вбиті безпілотником, який запустили бойовики, які підтримує КВІР.

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Другого лютого винищувачі США завдали авіаударів в Іраку та Сирії за об'єктами іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) "Кудс", а також пов'язаних з ним угруповань. Про це повідомили у Центральному командуванні Збройних сил Сполучених Штатів.

Повідомляється, що ударів було завдано по 85 цілям, серед яких оперативні центри командування та управління, розвідувальні центри, а також склади безпілотних літальних апаратів та ракет, об'єкти логістики та ланцюжка постачання боєприпасів. Американські літаки під час атак використали 125 високоточних боєприпасів.

Атака США в Іраку та Сирії: реакція Байдена

Президент США Джо Байден підтвердив удар і назвав його відповіддю за трьох загиблих американських військовослужбовців у Йорданії. Вони були вбиті безпілотником, який запустили бойовики, які підтримує КВІР. Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Сьогодні вдень за моєю вказівкою збройні сили США завдали ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, які КВІР та пов'язані з ним ополченці використовують для атак на сили США", — сказав Байден.

За словами американського лідера, Сполучені Штати не прагнуть конфлікту на Близькому Сході або деінде у світі. Однак Вашингтон не допустить, щоб хтось завдав шкоди американцям.

США атакували іранські об'єкти в Іраку та Сирії

Атака США в Іраку та Сирії: оцінка шкоди

Як повідомляє ABC News, представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони знаходиться на ранніх стадіях оцінки шкоди, проте вже є підстави припускати, що удари були успішними.

Кірбі повідомив, що удари тривали протягом 30 хвилин. Цілі були обрані, щоб уникнути жертв серед цивільного населення. Американські чиновники не повідомили, чи буде завдано нових ударів. Однак, за словами Кірбі, удари продовжаться найближчими днями.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США завдадуть серії ударів по Іраку та Сирії. Заплановані удари мають стати відповіддю на атаки на американські об'єкти. У Вашингтоні пояснили, що хочуть зачекати на найкращу погоду, щоб не постраждали цивільні. Цілями стануть іранські бійці та військові об'єкти, розміщені в Іраку та Сирії.