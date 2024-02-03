Акція дружин мобілізованих біля стін Кремля закінчилася автозаком: кого затримали (фото, відео)

З відділку поліції відпустили співробітника державного медіа та трьох неповнолітніх, однак представників "ЗМІ-інагентів" правоохоронці планують залишити. У всіх затриманих забрали телефони.

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У центрі Москви дружини мобілізованих окупантів вийшли на щотижневу акцію, щоб вимагати повернути їх чоловіків додому. Однак такий протест завершився затриманням журналістів та "пакуванням" їх у автозак. Про це повідомляють російські Telegram-канали Sota та "Осторожно, новости" та Astra.

В автозаку опинилися понад 25 людей

Зокрема правоохоронці затримали журналіста "Осторожно, новости", який висвітлював акцію протесту дружин мобілізованих та мав при собі прескарту й спеціальний жилет "преса".

Тих чоловіків, яких силовики затримали на акції "Путь домой", привезли до будівлі ОВС "Китай-город". В автозаку опинилося понад 25 людей, більшість з них, за інформацією у дописі, є працівниками ЗМІ.

500 днів мобілізації: хотіли провести наймасштабніший протест

У Росії на 500-й день від оголошення мобілізації дружини мобілізований вчергове вийшли у центр Москви з закликом демобілізувати їх чоловіків. На цей раз ініціатива планувалася наймасштабнішою за весь час, рух "Путь домой" закликав близьких військових та всіх зацікавлених приєднатися до акції у Александровському саду.

Акція проводиться вже вдев'яте, проте у суботу, 3 січня, її підтримали російський політик Максим Кац та "команда Навального".

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Планували провокацію: учасників акції фотографували невідомі особи

Російські ЗМІ писали, що на місце прийшли невідомі, які фотографували учасників заходу та журналістів, котрі освітлювали подію. У мережі припускають, що це були члени "провладної" "Волонтерської роти", які нібито нерідко знімають такі протести на телефони для "подальших провокацій".

Одна із активісток заблокувала автозак

Під час затримання поліцією журналістів на акції у Москві активістка "Путь домой" Марія Андрєєва заблокувала автозак силовиків на Манежній площі. За її словами, разом із журналістами туди забрали родича мобілізованого. У результаті силовики відтіснили Андрєєву, а автозак поїхав.

За інформацію у мережі, сама Андрєєва після цього зникла. Учасниці "Путь домой" розповіли SOTA, що активістка зникла після того, як до неї підійшов невідомий чоловік у цивільному одязі. Однак згодом Андрєєва вийшла на зв'язок, її все ж не затримали.

Дружини мобілізованих пішли у штаб Путіна

Згодом дружини мобілізованих вирішили піти до виборчого штабу президента РФ Володимира Путіна, щоб звернутися до нього з вимогою повернути мобілізованих із фронту.

"Коли наші чоловіки, які вже 16 місяців перебувають у пеклі, будуть повернуті до наших родин? І на якій підставі їх там тримають безстроково", — сказала Андрєєва.

Деяких затриманих відпустили, але "іногентів" залишили

Пізніше з відділку поліції відпустили співробітника державного ЗМІ та трьох неповнолітніх. Правоохоронці запевнили, що планують незабаром відпустити решту працівників федеральних та закордонних видань, але залишити у відділку представників "ЗМІ-інагентів". У всіх затриманих забрали телефони.

Нагадаємо, 7 листопада у Москві дружини мобілізованих окупантів вперше вийшли на мітинг з вимогою повернути їхніх чоловіків. На акцію зібралося близько 30 осіб із плакатами, на яких написано "мобілізованим пора додому", "справедливість – це дембель для мобілізованих", "поверніть дітям батьків" тощо.