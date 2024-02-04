Пам'ятають Афганістан: Кремль цензурує протести родичів солдатів ЗС РФ, — ISW

Кремлівське керівництво змінює репресивну тактику. На думку аналітиків, адміністрація Володимира Путіна застосовує методи обмеженої цензури й дискредитації, щоб не дати правозахисним рухам набрати хід.

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Кремль, імовірно, прагне цензурувати й дискредитувати рухи родичів російських військовослужбовців і не дати їм розростися. Російський пропагандист Володимир Соловйов розкритикував протести "Путь домой" 3 лютого, звинувативши дружин у відсутності повноважень захищати інтереси російських солдатів на передовій, оскільки вони не матері солдатів. Про це пише Інститут вивчення війни у зведенні від 3 лютого.

Соловйов поцікавився, чи дозволяють чоловіки своїм дружинам захищати їхні інтереси, а також тим, чи є цей рух "ще одним Комітетом солдатських матерів".

Наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років радянське керівництво на власному досвіді відчуло вплив соціальних рухів родичів російських солдатів. Правозахисну організацію Комітет солдатських матерів Росії було засновано 1989 року. Його учасники закликали поліпшити умови служби для радянських призовників, які страждали від дідівщини. Комітет солдатських матерів також закликав до більшої прозорості в радянських збройних силах через загибель військових в Афганістані та Чечні, а також у мирний час.

Діяльність Комітету була настільки ефективною, що змусила радянське керівництво провести радикальні зміни в 1990-х роках, зокрема притягнути до відповідальності корумпованих воєначальників і чиновників військової прокуратури.

Згадка Соловйовим цієї організації вказує на те, наскільки кремлівське керівництво боїться подібних рухів навіть через кілька десятиліть.

Російський президент Володимир Путін, можливо, пам'ятаючи про те, що Радянський Союз повністю не зміг цензурувати рух родичів військових, дещо змінив тактику. Тепер же застосовується обмежена цензура й дискредитація, щоб не дати подібним рухам набрати хід, зазначають аналітики.

Російська влада спробувала зупинити діяльність "Ради матерів і дружин", заснованої у вересні 2022 року, і в травні 2023 року визнала організацію іноземним агентом після ймовірної загрози кримінального переслідування її засновникам.

Наприкінці січня 2024 року російські опозиційні ЗМІ повідомили, що російська влада намагалася зламати акаунти учасників "Путь домой" в соціальних мережах і що представників руху переслідували їх під час попередніх демонстрацій. У російському інформаційному просторі поширюють твердження про те, що рухом "Путь домой" керують українські агенти або що його керівництво корумповане.

Хоча ступінь соціального впливу, який може мати рух "Путь домой", незрозумілий, масштаби та складність зусиль Кремля щодо обмеження його розвитку підкреслюють відчайдушне прагнення його зупинити.

Нагадаємо, що в Башкирії під час переїзду до будівлі суду помер один із затриманих на протестах.

Також повідомлялося, що в Словаччині відбулися великі протести проти уряду Фіцо.