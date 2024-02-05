У РФ вигадали новий спосіб порушити міжнародне право: окупанти взялись на уроки праці

У шкільну програму планують додати новий модуль. У ЦНС пояснили, що мета ворога — залучити якомога більше молодих людей до своєї армії.

Related video

Росія вигадала нововведення на тимчасово окупованих територіях, яке порушує міжнародне право. Деталями 4 лютого поділились у Центрі національного спротиву.

Російські окупанти планують навчати дітей збирати дрони. Відповідний модуль хочуть запровадити на уроках праці.

"Зазначається, що цей модуль буде присвячений вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у військових цілях. Також серед школярів вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах", — передали у ЦНС.

Зазначається, що у Москві вважають управління безпілотниками однією з ключових навичок при підготовці до військової служби. Ворог хоче залучити якомога більше молоді до своїх військ та роботи на об’єктах ВПК.

"Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право й використовує цивільне населення у військових цілях", — наголосили у ЦНС.

Нагадаємо, у Росії загадково зник службовий вертоліт Мі-8, який належав МНС. Його перестали фіксувати радари під час перельоту над озером. На другий день пошуків стало відомо, що насправді сталося.

Секретар РНБО України Олексій Данілов запропонував президенту РФ Володимиру Путіну свій варіант "демілітаризованої зони".