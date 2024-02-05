"Є питання компетентності": ексзаступник начштабу ВМС ЗСУ про можливу заміну Залужного

Всі розмови про відставку Валерія Залужного деморалізують як військових, так і цивільне населення. До того ж ситуація на фронті зараз дуже напружена, вважає військовий експерт.

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Розбіжності, які виникли між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним не можуть виходити за межі розмов цих двох людей. А те, яким чином Офіс президента намагається усунути головкома, псує імідж України. Таку думку "Еспресо" висловив ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ, капітан І рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко.

"Щодо заміни головкома, маю дві думки. Перша – верховний головнокомандувач призначав головкома ЗСУ, тобто людину, яку він особисто обирав і має їй повністю довіряти. Тут мова про суб'єкт відносин якраз верховного головнокомандувача з головкомом, а всі розбіжності, які виникають, не можуть виходити за межі розмов цих двох людей. Вони обидва є стратегічними лідерами", — сказав Риженко.

Він додав, що всі розмови про відставку Валерія Залужного деморалізують як військових, так і цивільне населення. До того ж ситуація на фронті зараз дуже напружена.

"Менеджмент вирішення цього питання мені дуже не подобається. На мою думку, ситуація, яка склалася, зіпсує наш внутрішній і зовнішній імідж. По-друге, є питання компетентності. Військовим треба довіряти у військовій справі, а іноді політичні бажання та забаганки складно реалізувати, тим більше ми бачимо, який у нас серйозний противник. Компетентність – питання №1, її дуже не вистачає. Але верховному головнокомандувачу ухвалювати рішення. Від цього буде залежати реально майбутнє та доля нашої держави", — сказав ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, що 5 лютого "УП" повідомила, що президент України Володимир Зеленський обмірковує заміну не лише головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а й начальника Генштаба ЗСУ Сергія Шаптали.

Видання The Times стверджувало, що Зеленський повідомив Валерію Залужному про його звільнення, але скасував своє рішення через тиск з боку вищого військового командування та міжнародних партнерів.

5 лютого Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, привітав начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу з днем народження.