Є критерії: Ігнат розповів, хто може навчитися на льотчика F-16

За словами спікера Повітряних сил, досвід, який пілоти отримують під час навчання, будуть уже на практиці застосовувати в Україні.

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Підбір українських льотчиків для навчання на винищувачах F-16 здійснювався з урахуванням кількох ключових критеріїв: професійна підготовка, наявність бойового досвіду і володіння англійською мовою. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Згідно з його заявою, на навчання вирушили льотчики, які успішно пройшли відповідні тести.

"Одними з критеріїв відбору пілотів є бойова підготовка, бойовий досвід, навчання та знання англійської мови, щоб швидко засвоювати матеріал", — сказав Ігнат.

Згідно з висловлюванням спікера, підготовка здійснюється згідно із затвердженим планом і графіками.

"Вони опановують літаки вже в повітрі. Потрібно розуміти, що наші пілоти зіткнуться в Україні з викликами, з якими, можливо, навіть інструктори не надто стикалися у своїй професійній діяльності. А це перехоплення таких цілей, як "шахеди", крилаті ракети". Цьому ще можна вчитися безпосередньо там, із західними інструкторами", — сказав він.

Ігнат також зазначив, що накопичений досвід, який льотчики отримають у процесі навчання, буде безпосередньо застосовуватися ними на практиці в Україні.

Нагадаємо, 25 січня Юрій Ігнат розповідав, чому не можна зараз передати винищувачі F-16. За його словами, для розміщення і використання в Україні американських багатоцільових винищувачів необхідно підготувати інфраструктуру і дочекатися навчання пілотів.