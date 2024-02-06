"Мріють знищити Богдану": артилеристи ЗСУ розказали про полювання ЗС РФ на САУ (відео)

За словами командира екіпажу Дмитра, росіяни мріють зафіксувати ураження української артустановки дроном "Ланцет".

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Для української армії щомісяця виробляється 6 артустановок "Богдана". Роботу одного з екіпажів показали в сюжеті Армія TV – Військове телебачення.

Українські військові показали, як відбувається завантаження боєприпасів в боєкомплект САУ "Богдана". За словами командира гармати Дмитра, вони вже звикли носити 47-кілограмові боєприпаси, але час від часу в екіпажа бувають травми чи розтягнення. Дмитро керує версією "Богдана 2.0" з шасі від МАЗ і кабіною від "Новатор" яку виробляє "Українська бронетехніка". Проте вона має гарматний досилач.

"Головне, що вона виконує свою роботу, виконує непогано", — каже Дмитро.

Він додає, що через те, що САУ немає високого рівня автоматизації, екіпаж робить все "по старому". Вони не залежать від супутникового сигналу, в цьому мануальне керування має свої переваги. Швидкострільність, за словами Богдана, складає десь 3-5 "кабанів" (боєприпасів) за хвилину, бо екіпаж вже навчений.

"Був план відпрацювати на заборону ворожої арти, але нас запалили ворожі крила. Вони могли супроводжувати нас до вогневої позиції. Міг раніше запалити, просто міг міняти частоти. Зараз, коли наш РЕБ його запалив, ми отримали команду від "Сома", що в небі ворожі крила — треба здійснювати маневри, щоб не бути ураженим "Ланцетами". Я думаю, це їхня мрія, зафіксувати знищення "Богдани", бо дуже багато біди ми їм наробили за ці місяці", — каже військовій після того, як вони повертались з вогневої позиції.

Нагадаємо, 8 січня САУ "Богдана" влучила по ворожому танку. Спецпризначенці показали ефективність української техніки.

У жовтні 2023 року ЗСУ показали застосування батареї українських "Богдан" на різних шасі.