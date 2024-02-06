"Нова ситуація": у Зеленського роз'яснили слова про можливі звільнення в керівництві ЗСУ

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, проводять перевірку всього, що відбувалося за два минулі роки. За її підсумками можуть бути ухвалені кадрові рішення.

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В Україні проводиться аудит дій верховного командування Сил оборони за два роки, щоб оцінити доцільність подальших кадрових змін. В ефірі телемарафону радник глави ОП Михайло Подоляк пояснив інтерв'ю президента Володимира Зеленського, у якому згадувалося про необхідність реформування армійського керівництва.

Подоляк наголосив на якійсь "новій ситуації" в тому, що стосується війни.

"Ми сьогодні перебуваємо в певній стагнації, — уточнив він. — Не за лінією фронту, а в певній стагнації, тому що треба розуміти, що в цій війні є нова ситуація".

Він також додав, що проводять перевірку всього, що відбувалося за два минулі роки. За підсумками аудиту можуть бути ухвалені кадрові рішення.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському новинному порталу RaiNews пояснив, що роздумує над заміною Залужного. Але змін може зазнати й уся управлінська група. За його словами, потрібне перезавантаження: ідеться про можливу заміну низки державних лідерів, і не тільки у військовому секторі.

Також повідомлялося, що Зеленський визнав, що наземна війна зайшла в глухий кут. Але, попри зволікання з постачанням озброєнь і брак боєприпасів, ЗСУ демонструють значні успіхи на морі. Російський флот втратив достатньо кораблів, до того ж вдалося організувати зерновий коридор, що важливо для економіки.