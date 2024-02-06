"Новая ситуация": у Зеленского разъяснили слова о возможных увольнениях в руководстве ВСУ

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, проводится проверка всего, что происходило за два минувших года. По ее итогам могут быть приняты кадровые решения.

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В Украине проводится аудит действий верховного командования Сил обороны за два года, чтобы оценить целесообразность последующих кадровых изменений. Так в эфире телемарафона советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил интервью президента Владимира Зеленского, в котором упоминалось о необходимости реформирования армейского руководства.

Подоляк отметил некую "новую ситуацию" в том, что касается войны.

"Мы сегодня находимся в определенной стагнации, — уточнил он. — Не по линии фронта, а в определенной стагнации, потому что надо понимать, что в этой войне есть новая ситуация".

Он также добавил, что проводится проверка всего, что происходило за два минувших года. По итогам аудита могут быть приняты кадровые решения.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский в интервью итальянскому новостном порталу RaiNews объяснил, что раздумывает над заменой Залужного. Но изменения может претерпеть и вся управленческая группа. По его словам, нужна перезагрузка: речь о возможной замене ряда государственных лидеров и не только в военном секторе.

Также сообщалось, что Зеленский признал, что наземная война зашла в тупик. Но, несмотря на промедления с поставками вооружений и нехватку боеприпасов, ВСУ демонстрируют внушительные успехи на море. Российский флот потерял достаточно кораблей, к тому же удалось организовать зерновой коридор, что важно для экономики.